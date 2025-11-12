রাজশাহীতে নেসকোর দুই কর্মচারী আহত

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধিগণ
রাজশাহীতে ট্রান্সমিশন লাইনের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নেসকোর (Nesco) দুই কর্মচারী গুরুতর আহত হয়েছেন।
বুধবার (১২ নভেম্বর) সকালে রাজশাহী কোর্ট এলাকায় কাশিয়াডাঙ্গা থানার আদুবুড়ি মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিক তাদের নাম ঠিকানা পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে নেসকোর একটি দল ওই এলাকায় বৈদ্যুতিক জোড়া খুঁটির উপরে ট্রান্সমিটার লাইনের ত্রুটি মেরামতের কাজ করছিল। এ সময় হঠাৎ বিদ্যুতের প্রবাহ চালু থাকায় এক কর্মচারী তীব্র শকের আঘাতে নিচে পড়ে যান এবং অপর একজন খুঁটির উপরে ঝুলে থাকেন। পরে উপস্থিত সহকর্মী ও স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) নিয়ে যান।
রামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, আহত দুই কর্মচারীর একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চিকিৎসকরা বর্তমানে তাদের চিকিৎসা দিচ্ছেন।
এ ঘটনায় এলাকায় কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, লাইনে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ না করেই কাজ শুরু করার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।”
স্থানীয়রা জানান, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ব্যাপক ভিড় জমে যায় এবং সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।