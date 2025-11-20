রাজশাহীতে ফেসবুক হ্যাকার গ্রেপ্তার

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহী নগরীর রাজপাড়া এলাকা থেকে র্যাব গ্রেপ্তার করেছে ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইমো ও হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাকার নাজমুস সাকিবকে।
র্যাব-৫ জানিয়েছে, সাকিব একটি সাইবার প্রতারণা চক্রের সদস্য। তারা অন্যের অ্যাকাউন্টে বেআইনি প্রবেশ করে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে অর্থ আত্মসাৎ করত।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সাকিব স্বীকার করেছেন যে, পলাতক অন্য আসামিদের সঙ্গে যোগসাজসে এই অপরাধে যুক্ত ছিলেন। তাকে রাজধানীর পল্টন থানার মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।বিভিন্ন মানুষের ফেসবুক, হোটস আপ, হ্যাক করে টাকা হাতিয়ে নেয় , এই চক্রের সদস্যরা । ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে ।