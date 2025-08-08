Advertise here
শুক্রবার , ৮ আগস্ট ২০২৫
  বাংলাদেশ

রাজশাহীতে রেললাইন ভেঙে ট্রেন চলাচল বন্ধ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৮, ২০২৫ ৬:৪৭ অপরাহ্ণ
রাজশাহীতে রেললাইন ভেঙে ট্রেন চলাচল বন্ধ

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

রাজশাহীতে রেললাইন ভেঙে ট্রেন চলাচল বন্ধ।
রাজশাহীর নন্দনগাছীতে রেললাইন ভেঙে যাওয়ায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা সারাদেশের সঙ্গে রাজশাহীর ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ ছিল।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বালুদিয়াড় মাদ্রাসা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে রাত ১২টার দিকে লাইন মেরামত শেষ হলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম জানান, রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজশাহী থেকে পঞ্চগড়গামী বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস নন্দনগাছী অতিক্রম করার কিছুক্ষণ পর স্থানীয়রা রেললাইনে ভাঙন দেখতে পান এবং রেল কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। খবর পেয়ে রেল বিভাগের কর্মীরা দ্রুত মেরামত কাজে নেমে পড়েন।

তিনি আরও বলেন, রেললাইন ভাঙার কারণে রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী ধুমকেতু এক্সপ্রেস, খুলনা থেকে আসা সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেসসহ কয়েকটি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে ছিল। মেরামত কাজ শেষ হলে এসব ট্রেন গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। সে কারণে প্রতিটি ট্রেনের সিডিউল গরমিল হয় ।

