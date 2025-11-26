রাজশাহীতে শুরু হলো সপ্তাহ ব্যপী প্রাণিসম্পদ মেলা

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহী শহরের চিড়িয়াখানার মোড়ে শুরু হয়েছে, সপ্তাহ ব্যপী প্রাণিসম্পদ মেলা । আজ ২৬/১১/২৫ ইং তারিখ সকাল ১০ টার সময় এই মেলার উদ্বোধন করেন, মাননীয় প্রধান অতিথি, জনাব ড. বজলুর রশীদ ( রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার) । ব্যপক উৎসাহ, উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে এই মেলার উদ্বোধন করা হয় ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় জেলা প্রশাসক , আফিয়া ইসলাম। জনাব, আবু সুফিয়ান, পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী । ফারজানা ইসলাম পুলিশ সুপার, রাজশাহী ।
প্রথমে কোরআন তেলোয়াত এর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান শুরু হয় ।কয়েক জন উদ্যোক্তা শুভেচ্ছা ব্যক্তব্য দেন । তারপর বিশেষ অতিথিরা শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। সব শেষে প্রধান অতিথি মাননীয় রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার, জনাব ড. বজলুর রশীদ ব্যক্তব্য দেন । তিনি বলেন, আমিষ শক্তি, আমিষই বল । প্রাণিসম্পদ নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে । নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের এই প্রাণিসম্পদ কে নিয়ে বানিজ্যিক ফার্ম করে দেশকে সমৃদ্ধ করতে হবে । অনুষ্ঠান শেষে পুরো মেলা ঘুরে দেখেন বিভাগীয় কমিশনার।
মেলায় অনেক গুলো ছোট ও বড় ষ্টল রয়েছে । সন্ধ্যার পর মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।