রাজশাহীতে হোটেল কক্ষ থেকে লাশ উদ্ধার

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহীর জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহীর নিউমার্কেট এলাকার একটি আবাসিক হোটেল থেকে সবুজ কুমার অধিকারী (২৮) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার বিকেলে ওয়ে হোম নামের ওই হোটেলের একটি কক্ষ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল তার দেহ।
সবুজের বাড়ি সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার আটঘরিয়া গ্রামে। তার বাবার নাম বিমল চন্দ্র অধিকারী। তিনি বগুড়ার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। শুক্রবার তিনি ওয়ে হোম হোটেলের একটি কক্ষে উঠেছিলেন। শনিবারই তার চেক-আউট করার কথা ছিল।
বোয়ালিয়া থানা পুলিশের ওসি আবুল কালাম আজাদ জানান, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও সবুজ কক্ষ ত্যাগ না করায় হোটেল কর্মীরা ডাকাডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিলে তারা ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।
তিনি আরও জানান, কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ফায়ার সার্ভিস গিয়ে দরজা ভেঙে লাশ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে মনে করা হলেও বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে। পরিবারের সদস্যরা আসলে লাশ হস্তান্তর করা হবে।