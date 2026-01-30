শনিবার, ৩১ জানুয়ারী ২০২৬, ১২:২৬ পূর্বাহ্ন
রাজশাহীর বাগমারায় গলাকাটা লাশ উদ্ধার

  • আপডেট সময়: শনিবার, ৩১ জানুয়ারী, ২০২৬
রাজশাহীর বাগমারায় গলাকাটা লাশ উদ্ধার

মো:গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

রাজশাহীর বাগমারা উপজেলায় মাহাবুর (৪০) নামের এক ব্যক্তির গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার শুভডাঙ্গা ইউনিয়নের রামপুর– বাইগাছা মোড় সংলগ্ন একটি কলাবাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। মাহাবুর ২ নং নরদাশ ইউনিয়নের হাটমাধনগরের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,শুক্রবার সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে কলাবাগানের ভেতর একটি মোবাইল ফোন বাজতে শুনে এক পথচারী সেখানে যান। মোবাইলটি রিসিভ করার পর তিনি জানতে পারেন ফোনটি মাহাবুরের। এ সময় আশপাশে খোঁজ নিতে গিয়ে কলাবাগানের ভেতর গলাকাটা অবস্থায় এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখেন তিনি।

পরে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে হাটগাঙ্গোপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে।
প্রাথমিক সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে হাটগাঙ্গোপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ (আইসি) রবিউল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।
হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তারা সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ জানাতে পারেননি। তবে এনজিওর টাকা লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কারো সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। মামলা দায়ের হলে তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।
ঘটনার পর থেকে এলাকায় চরম আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার রহস্য উদঘাটনে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ’ও বিভিন্ন সূত্র যাচাই করছে।

