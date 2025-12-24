রানার অটোমোবাইলসের ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন – Corporate Sangbad

কর্পোরেট ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রকৌশল খাতের প্রতিষ্ঠান রানার অটোমোবাইলস পিএলসির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টায় কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে এ এজিএম অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত সভায় শেয়ারহোল্ডাররা ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য পরিচালনা পর্ষদ প্রস্তাবিত ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ উদ্যোক্তা পরিচালকসহ সকল শেয়ারহোল্ডারের জন্য অনুমোদন করেন। পাশাপাশি অন্যান্য এজেন্ডাও সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়।
সভায় স্বাগত বক্তব্য, বিগত বছরের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং শেয়ারহোল্ডারদের প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কোম্পানি সচিব মিজানুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিএফও সনৎ দত্ত, পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সম্মানিত সদস্য, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও শেয়ারহোল্ডাররা।
সভা শেষে কোম্পানির চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান তাঁর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে এজিএমের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করেন।