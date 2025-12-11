রাবিতে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

রাবি: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখার উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার (১০ ও ১১ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইবলিশ মাঠে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পযন্ত নারী শিক্ষার্থীদের জন্য এ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
দুই দিনব্যাপী এ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে মেডিসিন, গাইনী, চর্ম ও যৌন এবং দন্ত চিকিৎসা সেবাসহ সীমিত পরিমাণে মেডিসিন দেওয়া হয়।
সেবা নিতে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থী জানান, ‘বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা যে কাজগুলোর উদ্যোগ নিচ্ছে সেগুলো অবশ্যই ভালো উদ্যোগ এবং প্রশংসনীয়। গতকালের মেডিকেল ক্যাম্প শুরু হয়ে কিন্তু ব্যস্ত থাকার কারণে কালকে আসতে পারিনি। আজকে এসেছি। আমার স্কিনে সমস্যা ছিল এখানে এসে ডাক্তার দেখালাম। ডাক্তার আপু সাজেশন দিল। এখানে এসে মোটামুটি ভালো লাগছে৷ দাঁতে সমস্যা থাকা আমার সঙ্গে এক বান্ধবীকেও আমি নিয়ে এসেছি।’
এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করে রাকসু’র মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রীসংস্থার সভানেত্রী সাইয়িদা হাফছা বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক ব্যস্ততা, অনেকেরই আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকায় এ সেবাগুলো নিতে পারেন না। তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে আমাদের এই আয়োজন। কেননা অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে ভালো করার জন্য শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা জরুরি।’
তিনি আর বলেন, ‘আমাদের এই মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্দেশ্য হলো নিরাপদে, স্বল্প সময়ে ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা। এখানে মেডিসিন, গাইনী, চর্ম ও যৌন এবং দন্ত চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।’