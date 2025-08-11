Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫
রাবিপ্রবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন

আগস্ট ১১, ২০২৫
রাবিপ্রবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন

আহমদ বিলাল খান

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষে সম্মান/ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-১ এর সভাকক্ষ-২ এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন রাবিপ্রবি’র ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ আতিয়ার রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডীন ড.মুহাম্মদ রহিম উদ্দিন ও সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডীন ড. মুহাম্মদ জামশেদ আলম পাটোয়ারী। সভার সভাপতিত্ব করেন রাবিপ্রবি’র রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোহাম্মদ জুনাইদ কবির।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষার্থীদেরকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান স্টেকহোল্ডার হিসেবে অবিহিত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন গঠনে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়। তিনি বলেন, আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যাদের হতাশা আছে, সে হতাশা দূর করবার জন্য এবং তোমাদের দাবি পূরণে প্রতি মুহূর্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই মিলে আমরা কাজ করে যাবো। তিনি বলেন, আমরা আশা করবো তোমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের এ সেতুবন্ধনকে মূল্যায়ন করবে। রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের সামগ্রিক বিকাশে অবশ্যই পাশে থাকবে এবং আগামী দিনের বাংলাদেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখাবে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, তোমরা পরীক্ষায় নকল করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে ও প্রথাগত রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ডীনস (Deans) এ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য সকল মানদণ্ড অনুসরণ করে পড়াশোনা করার জন্য উৎসাহিত করেন।

তিনি আরো বলেন, তোমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান চর্চা করবে, জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নিজের জানার ক্ষেত্রকে বিশ্বমানের করে তুলবে এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্র উন্মোচন করবে। আমাদের দায়িত্ব তোমাদের জন্য পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। আগামী ২০২৬ সালের জুন মাসের মধ্যে মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত একাডেমিক, প্রশাসনিক, ছাত্রছাত্রী হলসহ চারটি বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে পরিচ্ছন্ন রাখার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদসমূহের যথাযথ ও নৈতিকতার সাথে ব্যবহার করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে এবং দেশের উন্নতিতে কাজ করার আহবান জানান। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি দেশের অন্যান্য আইকনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমতুল্য করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করার স্বপ্ন দেখান। উক্ত সভার সভাপতি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোহাম্মদ জুনাইদ কবির নবীনদেরকে স্বাগত জানান; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর আওতায় আনার আশ্বাস দেন।

ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান সহকারী অধ্যাপক জনাব আহমেদ ইমতিয়াজ, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহনা বিশ্বাস, ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান সহকারী অধ্যাপক ড. নিখিল চাকমা, ট্যুরিজম হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান সহকারী অধ্যাপক মোসা হাবিবা এবং ফিশারিজ এন্ড মেরিন রির্সোসেস টেকনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ মতিউর রহমান চৌধুরীসহ সকল বিভাগের চেয়ারম্যানগণ ফুল দিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেন। এরপর নবীন শিক্ষার্থীদের পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিবৃন্দ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁরা চর্তুথ শিল্প বিপ্লবের টুলসগুলো আয়ত্ত করে নিজেদের বিশ্বমানের মেধা শক্তিতে রুপান্তরিত হওয়ার আহবান জানান। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের উপর নির্ভর না করে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম থেকে জিআরই’র (GRE) প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁরা বলেন, জীবনের মাস্টার প্ল্যান তৈরির এটাই উপযুক্ত সময়।

নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে কম্পিউটার‍ সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মোঃ ইমরান হোসেন ও ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী কামরুন্নাহার উর্মি এ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে তাদের অনুভূতি ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব সাদ্দাম হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নির্দেশনা ও আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। তিনি প্রেজেন্টেশনে প্রক্টরীয় নীতিমালা, পরীক্ষার শৃঙ্খলা ও শাস্তি সংক্রান্ত নীতিমালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‌্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত, যৌন হয়রানি সংক্রান্ত বিষয়াদি, শিক্ষার্থীদের সাথে একাডেমিক শাখার কার্যক্রম এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বই লেনদেনের নিয়মাবলী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষকদের পরিচিতিমূলক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ক (A Glimpse of RMSTU) দুইটি ভিডিও প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। ওরিয়েন্টেশনে নবীনদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ আতিয়ার রহমান। আজকের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের প্রথম পর্যায়ের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বিভাগীয় নবীনবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের সঞ্চালনা করেন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহনা বিশ্বাস, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ঋষিতা চাকমা এবং ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রভাষক জনাব মোঃ নাফিজ মন্ডল। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাবিপ্রবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন
রাবিপ্রবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন
Aalim Hakim Shares Pic With Mohit Suri Amid Saiyaara Success: ‘Hair Is Never Just Style’ | Bollywood News
Aalim Hakim Shares Pic With Mohit Suri Amid Saiyaara Success: ‘Hair Is Never Just Style’ | Bollywood News
South Dinajpur News: Student goes missing leaving behind bag! Huge stir in Balurghat | দক্ষিণবঙ্গ
South Dinajpur News: Student goes missing leaving behind bag! Huge stir in Balurghat | দক্ষিণবঙ্গ
