শনিবার, ২২ নভেম্বর ২০২৫, ০৫:৩৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Amitabh Bachchan Would Have Done THIS In Allahabad If The Bollywood Dream Had Failed Syed Mushtaq Ali Trophy: Nitish Rana to lead Delhi; Digvesh Rathi left out despite IPL retention with LSG | Cricket News Bollywood’s ‘Cabaret Queen’ Was Constantly Compared To This Iconic Actress Ashes: After more than 100 years! Australia vs England Perth Test scripts history with dramatic finish | Cricket News রাবি প্রেসক্লাবের বর্ষসেরা রিপোর্টার হলেন ৮ সাংবাদিক কুষ্টিয়া-২ আসনে শহিদুল ইসলামের মনোনয়নের দাবিতে নফল রোজা পালন ফ্যাসিস্টকে ‘কওমি জননী’ উপাধি দেওয়া আমাকে ব্যথিত করেছিল: মির্জা ফখরুল Urmila Matondkar Introduces Her ‘Super Sweet, Cosy And Cuddlesome’ Winter Essential | Bollywood News Yashasvi Jaiswal scripts history with unique record; Achieves what no cricketer has ever done | Cricket News After Deepak Chahar, Salman Khan Slams Kunickaa For Calling Malti ‘Lesbian’ On Bigg Boss 19 | Watch | Television News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

রাবি প্রেসক্লাবের বর্ষসেরা রিপোর্টার হলেন ৮ সাংবাদিক

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৫ সময় দেখুন
রাবি প্রেসক্লাবের বর্ষসেরা রিপোর্টার হলেন ৮ সাংবাদিক


রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) প্রেসক্লাবের বর্ষসেরা রিপোর্টার নির্বাচিত হয়েছেন আটজন সাংবাদিক। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের চার দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে সিনেট ভবনে আয়োজিত ‘জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যম; স্বাধীনতা, নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা’-শীর্ষক আলোচনা সভায় বিজয়ীদের নাম ঘোষণা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বর্ষসেরা রিপোর্টারের ফিচার ক্যাটাগরিতে বর্ষসেরা রিপোর্টার নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক আমার দেশ-এর রাবি প্রতিনিধি ফাহমিদুর রহমান ফাহিম, বিশেষ ক্যাটাগরিতে কালবেলা’র রাবি প্রতিনিধি আজহারুল ইসলাম তুহিন, গবেষণা ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হয়েছেন বণিকবার্তার প্রতিনিধি আবু ছালেহ শোয়েব।

এছাড়া ডেইলি ইভেন্টে যৌথভাবে বর্ষসেরা রিপোর্টার নির্বাচিত হয়েছেন সারাবাংলা ডটনেট-এর রাবি প্রতিনিধি নাসিমুল মুহিত ইফাত, বাংলাদেশ বুলেটিন-এর রাবি প্রতিনিধি সৈয়দ মাহিন ও মানবকন্ঠের রাবি প্রতিনিধি বিপ্লব উদ্দিন। উদীয়মান ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে মো. রাফসান আলম ও জুবায়ের হোসাইন নির্বাচিত হয়েছেন।

এবিষয়ে অনূভুতি জানিয়ে সারাবাংলা ডটনেট-এর রাবি প্রতিনিধি নাসিমুল মুহিত ইফাত বলেন, ‘বর্ষসেরা রিপোর্টার হওয়া আমার জন্য সত্যিই বড় এক প্রাপ্তি। এই সম্মান শুধু আমার নয়—সিনিয়রদের দিকনির্দেশনা এবং পুরো রাবি প্রেসক্লাব পরিবারের জন্যই সম্ভব হয়েছে। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ আমাকে নির্বাচিত করার জন্য। এই স্বীকৃতি আমাকে সামনে আরও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।’

ফাহমিদুর রহমান বলেন, ‘এটি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এই স্বীকৃতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং সিনিয়র–জুনিয়রসহ প্রেসক্লাব পরিবারের সবার সহযোগিতার ফল। সিনিয়রদের দিকনির্দেশনা, সমর্থন আমাকে দায়িত্বশীল হতে শিখিয়েছে। একই সঙ্গে জুনিয়রদের প্রাণশক্তি, কৌতূহল ও সহযোগিতা আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করেছে। আজ বর্ষসেরা রিপোর্টার নির্বাচিত হয়েছি আমি মনে করছি আমার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেলো। এই সম্মান আমাকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহ দেবে।’

সাংবাদিক আবু ছালেহ শোয়েব বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এটি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। আমি সবসময় চেষ্টা করেছি সবটুকু দিয়ে কাজ করার। সিনিয়র জুনিয়র সবার সহযোগিতায় আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই সম্মান আমাকে অনেক উৎসাহ দিবে। আশা করছি সামনে আরো ভালো ভাবে কাজ করতে পারবো।’

আলোচনা সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি মনির হোসেন মাহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমান, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড.সালেহ হাসান নকীব, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মাঈন উদ্দীন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান ও রাবি প্রেসক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ফজলুল হকসহ প্রেসক্লাবের সাবেক ও বর্তমান সদস্যবৃন্দ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ভূমিকম্পে ঢাবির শিক্ষার্থী আহতের ঘটনায় সাদা দলের উদ্বেগ

ভূমিকম্পে ঢাবির শিক্ষার্থী আহতের ঘটনায় সাদা দলের উদ্বেগ

ভূমিকম্পে দেয়ালে ফাটল রাবির শেরে বাংলা হলের শিক্ষার্থীদের স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত

ভূমিকম্পে দেয়ালে ফাটল রাবির শেরে বাংলা হলের শিক্ষার্থীদের স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত

ঢাবিতে ভূমিকম্প আতঙ্কে হলের বাইরে বের হতে গিয়ে আহত অনেক শিক্ষার্থী

ঢাবিতে ভূমিকম্প আতঙ্কে হলের বাইরে বের হতে গিয়ে আহত অনেক শিক্ষার্থী

‘রিকশা চালাইয়াই ছেলে-বিটি‌রে মাস্টার্স পাস করাইছি’

‘রিকশা চালাইয়াই ছেলে-বিটি‌রে মাস্টার্স পাস করাইছি’

চবি’র সহকারী রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ

চবি’র সহকারী রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ

ভোটের দিন এগিয়ে ২৪ ডিসেম্বর নির্ধারণ

ভোটের দিন এগিয়ে ২৪ ডিসেম্বর নির্ধারণ

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST