রাবি প্রেসক্লাবের বর্ষসেরা রিপোর্টার হলেন ৮ সাংবাদিক

রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) প্রেসক্লাবের বর্ষসেরা রিপোর্টার নির্বাচিত হয়েছেন আটজন সাংবাদিক। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের চার দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে সিনেট ভবনে আয়োজিত ‘জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যম; স্বাধীনতা, নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা’-শীর্ষক আলোচনা সভায় বিজয়ীদের নাম ঘোষণা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
বর্ষসেরা রিপোর্টারের ফিচার ক্যাটাগরিতে বর্ষসেরা রিপোর্টার নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক আমার দেশ-এর রাবি প্রতিনিধি ফাহমিদুর রহমান ফাহিম, বিশেষ ক্যাটাগরিতে কালবেলা’র রাবি প্রতিনিধি আজহারুল ইসলাম তুহিন, গবেষণা ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হয়েছেন বণিকবার্তার প্রতিনিধি আবু ছালেহ শোয়েব।
এছাড়া ডেইলি ইভেন্টে যৌথভাবে বর্ষসেরা রিপোর্টার নির্বাচিত হয়েছেন সারাবাংলা ডটনেট-এর রাবি প্রতিনিধি নাসিমুল মুহিত ইফাত, বাংলাদেশ বুলেটিন-এর রাবি প্রতিনিধি সৈয়দ মাহিন ও মানবকন্ঠের রাবি প্রতিনিধি বিপ্লব উদ্দিন। উদীয়মান ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে মো. রাফসান আলম ও জুবায়ের হোসাইন নির্বাচিত হয়েছেন।
এবিষয়ে অনূভুতি জানিয়ে সারাবাংলা ডটনেট-এর রাবি প্রতিনিধি নাসিমুল মুহিত ইফাত বলেন, ‘বর্ষসেরা রিপোর্টার হওয়া আমার জন্য সত্যিই বড় এক প্রাপ্তি। এই সম্মান শুধু আমার নয়—সিনিয়রদের দিকনির্দেশনা এবং পুরো রাবি প্রেসক্লাব পরিবারের জন্যই সম্ভব হয়েছে। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ আমাকে নির্বাচিত করার জন্য। এই স্বীকৃতি আমাকে সামনে আরও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।’
ফাহমিদুর রহমান বলেন, ‘এটি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এই স্বীকৃতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং সিনিয়র–জুনিয়রসহ প্রেসক্লাব পরিবারের সবার সহযোগিতার ফল। সিনিয়রদের দিকনির্দেশনা, সমর্থন আমাকে দায়িত্বশীল হতে শিখিয়েছে। একই সঙ্গে জুনিয়রদের প্রাণশক্তি, কৌতূহল ও সহযোগিতা আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করেছে। আজ বর্ষসেরা রিপোর্টার নির্বাচিত হয়েছি আমি মনে করছি আমার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেলো। এই সম্মান আমাকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহ দেবে।’
সাংবাদিক আবু ছালেহ শোয়েব বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এটি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। আমি সবসময় চেষ্টা করেছি সবটুকু দিয়ে কাজ করার। সিনিয়র জুনিয়র সবার সহযোগিতায় আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই সম্মান আমাকে অনেক উৎসাহ দিবে। আশা করছি সামনে আরো ভালো ভাবে কাজ করতে পারবো।’
আলোচনা সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি মনির হোসেন মাহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমান, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড.সালেহ হাসান নকীব, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মাঈন উদ্দীন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান ও রাবি প্রেসক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ফজলুল হকসহ প্রেসক্লাবের সাবেক ও বর্তমান সদস্যবৃন্দ।