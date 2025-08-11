Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বহি বিশ্ব

রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে ছেড়ে দিল পুলিশ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৬:৫১ অপরাহ্ণ
রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে ছেড়ে দিল পুলিশ


Advertise here

ভারতের বিহার রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং ‘ভোট চুরি’র অভিযোগের প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনের দিকে অগ্রসর হওয়া বিরোধী দলের সাংসদ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীসহ অন্যান্য নেতাদের পুলিশ আটক করে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

সোমবার (১১ আগস্ট) দ্যা ইকোনেমিক টাইমসের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র, শিবসেনা (ইউবিটি)-এর সঞ্জয় রাউত এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাগরিকা ঘোষ-সহ ৩০ জনের বেশি সাংসদকে আটক করে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

পুলিশ জানায়, নির্বাচন কমিশন কেবল ৩০ জন সাংসদকে তাদের কার্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দিলেও বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এ ছাড়া, এই মিছিলের জন্য কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি।

সাংসদরা সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেছিলেন। কিন্তু পিটিআই ভবনের কাছে পুলিশ তাদের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়। এরপর অনেক সাংসদ রাস্তায় বসে স্লোগান দিতে থাকেন। তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র এবং কংগ্রেসের সঞ্জনা জাটভ ও জোতিমনি-এর মতো কয়েকজন নারী সাংসদ ব্যারিকেডে উঠে প্রতিবাদ জানান।

পুলিশ একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নির্বাচন কমিশনের আশেপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। বিরোধী সাংসদরা ‘বিশেষ নিবিড় সংশোধন’ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

‘ভোট চুরি’ হচ্ছে…উত্তাল সংসদ, উত্তাল রাজপথ! কিন্তু ঠিক কী অভিযোগ এনেছেন রাহুল গান্ধি?
‘ভোট চুরি’ হচ্ছে…উত্তাল সংসদ, উত্তাল রাজপথ! কিন্তু ঠিক কী অভিযোগ এনেছেন রাহুল গান্ধি?
সর্বশেষ সংবাদ
Dal & Constiaption: ডাল তো নয়, ‘পুষ্টির আড়ত’! পেটের কৃমি, রক্তের পিত্তের মহাযম! যক্ষ্মা রোধ করে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাসের দফরফা জাস্ট ১ হাতা ডালে!dal or lentil is superfood powerhouse of nutrition to control constipation gastric problems | লাইফস্টাইল
Dal & Constiaption: ডাল তো নয়, ‘পুষ্টির আড়ত’! পেটের কৃমি, রক্তের পিত্তের মহাযম! যক্ষ্মা রোধ করে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাসের দফরফা জাস্ট ১ হাতা ডালে!dal or lentil is superfood powerhouse of nutrition to control constipation gastric problems | লাইফস্টাইল
সর্বশেষ সংবাদ
BTS’ Kim Taehyung Stuns Fans With Biceps Workout Clip: ‘Handsome, Strong And BIG’ | Hollywood News
BTS’ Kim Taehyung Stuns Fans With Biceps Workout Clip: ‘Handsome, Strong And BIG’ | Hollywood News
সর্বশেষ সংবাদ
Netaji sat on the easy chair in this house! That sign is still intact in Katwa, কাটোয়ার যে বাড়ির ইজি চেয়ারে বসেছিলেন নেতাজি | দক্ষিণবঙ্গ
Netaji sat on the easy chair in this house! That sign is still intact in Katwa, কাটোয়ার যে বাড়ির ইজি চেয়ারে বসেছিলেন নেতাজি | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
‘পরাজয়ের ভয়ে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয় না’

‘পরাজয়ের ভয়ে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয় না’

 সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা – Corporate Sangbad

সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা – Corporate Sangbad

 সাদা শাড়ি বা লেহঙ্গার সঙ্গে গয়না, মেকআপ নিয়ে চিন্তা! এই জিনিসগুলো মাথায় রাখলে পুজোয় আপনিই সেরা!

সাদা শাড়ি বা লেহঙ্গার সঙ্গে গয়না, মেকআপ নিয়ে চিন্তা! এই জিনিসগুলো মাথায় রাখলে পুজোয় আপনিই সেরা!

 সচিবালয় গেটে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ঢামেকে আহত ৮৫ জন

সচিবালয় গেটে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ঢামেকে আহত ৮৫ জন

 জাতীয় সমাবেশ সফল করতে তুরাগ মধ্য থানা জামায়াতের বর্ণাঢ্য স্বাগত মিছিল

জাতীয় সমাবেশ সফল করতে তুরাগ মধ্য থানা জামায়াতের বর্ণাঢ্য স্বাগত মিছিল

 Coconut Water Side Effects: নারকেলের জল এই ৫ ধরনের মানুষের জন্য বিষের চেয়ে কম নয়! পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা Coconut Water Side Effects: Coconut water may be dangerous for kidney patients lifestyle

Coconut Water Side Effects: নারকেলের জল এই ৫ ধরনের মানুষের জন্য বিষের চেয়ে কম নয়! পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা Coconut Water Side Effects: Coconut water may be dangerous for kidney patients lifestyle

 নড়াইলে মাদক মামলায় এক নারীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড – Corporate Sangbad

নড়াইলে মাদক মামলায় এক নারীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড – Corporate Sangbad

 বুধবার পুঁজিবাজারে কমেছে সূচক ও লেনদেন

বুধবার পুঁজিবাজারে কমেছে সূচক ও লেনদেন

 Punjab Seeks Deployment of 1,050 CAPF Companies for Assembly Polls

Punjab Seeks Deployment of 1,050 CAPF Companies for Assembly Polls

 মীর আখতারের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

মীর আখতারের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad
Advertise here