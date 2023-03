ইউনাইটেড নিউজ ২৪ডেস্ক

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উন্নয়নের সুফল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো সহজ হয়। সেজন্য সরকার স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে আইন যুগোপযোগী করেছে।

তিনি বলেন, সময়োপযোগী আইন প্রনয়নের ফলে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তর শক্তিশালী হয়েছে। ফলে গ্রামের মানুষের কাছেও শহরের সুবিধা পৌছানোর পথ সুগম হয়েছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর আয়োজনে আজ রাজধানীর একটি হোটেলে প্রকাশনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান “Incentivizing Change : How Governance Reforms are Changing the Urban Landscape of Bangladesh” এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় মন্ত্রী এশিয়ার উন্নয়ন ব্যাংককে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

তিনি বলেন, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে আরবান গভর্নেন্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইউজিআইআইপি) পৌরসভা পর্যায়ে অবকাঠামো, রাস্তাঘাট নির্মান এবং সুপেয় পানি সরবরাহসহ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সরকার গ্রামীণ অবকাঠামো, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে বর্তমানে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বসে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে তরুন জনগোষ্ঠী বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার সাথে সাথে দেশের অর্থনীতিতেও বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং শতভাগ বিদ্যুতায়নের কারণে এ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে বাংলাদেশের মানুষ।

তিনি আরো বলেন, দেশের অর্থনৈতিক এই উন্নতির সাথে সাথে মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বেড়েছে। মানুষ ঢাকা শহরের মতো বড় বড় শহরে ভিড় করেছে ফলে নগরায়নের ব্যাপ্তি বাড়ার সাথে শহরগুলোর উপর চাপও বেড়েছে।

এ সময় মন্ত্রী শহরগুলোয় আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, উন্নত বিশ্বের দেশগুলো যেরকম বর্জ্য থেকে বিদ্যুতের মত শক্তি উৎপাদন করছে আমাদেরকেও সেই পথে হাঁটতে হবে।

তিনি এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংককে এ ধরনের প্রজেক্টে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ সময় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংককে সিলেট,সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় গত বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট মেরামতে অর্থায়নের জন্য ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহম্মদ ইব্রাহিম, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো: সরোয়ার হোসেন, এডিবির জেষ্ঠ্য সেক্টর ডাইরেক্টর নরিও সাইতো এবং এডিবির বাংলাদেশে কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন জিনটিং বক্তব্য রাখেন।