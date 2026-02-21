শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:৪৫ অপরাহ্ন
শিকলবাহা কলেজ বাজারে বাজার মনিটরিং: মূল্য তালিকা না থাকায় ৩ দোকানকে জরিমানা

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
কর্ণফুলী প্রতিনিধি:
আজ ২১/০২/২০২৬ ইং তারিখে কর্ণফুলী উপজেলা-এর শিকলবাহা কলেজ বাজারে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জনাব মোঃ আল আমিন হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, কর্ণফুলী।

দুপুর ২:০০টা থেকে ৩:০০টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে দ্রব্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অভিযোগে ৩ (তিনটি) মুদির দোকানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ৩টি পৃথক মামলায় মোট ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন কর্ণফুলী থানা-এর চৌকস পুলিশ টিম।

এ সময় ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে নিয়মিত বাজার মনিটরিং অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান।

