শিক্ষা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শূন্য আসনের তথ্য চাইল মাউশি

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি স্কুল এবং স্কুল অ্যান্ড কলেজগুলোর শূন্য আসনের তথ্য চেয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)।

‎রোববার (১০ নভেম্বর) মাউশির মাধ্যমিক শাখার পরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেলের সই করা এক আদেশে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

‎ওই নির্দেশনায় বলা হয়, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনার লক্ষ্যে সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ মহানগর, জেলা সদর ও উপজেলা সদরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শূন্য আসনসহ প্রাসঙ্গিক তথ্য টেলিটকের নির্ধারিত লিংক এ প্রবেশ করে ১২ নভেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে প্রদান করতে হবে।

‎এতে আরও বলা হয়, তথ্য প্রদানের সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত সর্বশেষ ভর্তি নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। কোনো শ্রেণি বা শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫ জনের বেশি দেওয়া যাবে না। এছাড়া, ঢাকা মহানগরের প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বোচ্চ তিনটি সংলগ্ন থানাকে ‘ক্যাচমেন্ট এলাকা’ হিসেবে নির্ধারণ করবে।

‎প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অনলাইন ফরমে অবশ্যই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও রাউটিং নম্বর দিতে হবে, কোনো এনালগ নম্বর গ্রহণযোগ্য হবে না।

‎সেইসঙ্গে ওই নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, তথ্য ভুল দিলে পরবর্তী জটিলতার দায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের ওপর বর্তাবে।





