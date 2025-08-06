শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য মাউশির ৭ নির্দেশনা

ঢাকা: স্কুল ও কলেজে স্কাউট ও রোভার স্কাউট কার্যক্রম গতিশীল করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাতটি নির্দেশনা দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর।
বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) উপপরিচালক (শারীরিক শিক্ষা) মো. জাহাঙ্গীর আলম সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
ওই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ‘মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের আওতাধীন সব স্কুল ও কলেজে স্কাউট ও রোভার স্কাউট কার্যক্রম গতিশীল করতে হবে। নিয়মিত ট্রুপ ও ক্রু মিটিং পরিচালনা করতে হবে; প্রতিষ্ঠান প্রধানরা ইউনিট গঠন, প্রশিক্ষণ এবং সেবামূলক কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পরবর্তীমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মাউশি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ করবেন এবং আঞ্চলিক অফিস ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক রিপোর্ট [email protected] মেইলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের প্রেরণ করবেন।
স্কাউট/রোভার/গার্ল ইন স্কাউট অথবা রোভার তহবিলের আদায়কৃত ফি আলাদা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও স্কাউট লিডার/রোভার লিডার এর যৌথ সই উত্তোলনপূর্বক শুধুমাত্র স্কাউট কার্যক্রমেই ব্যয় করতে হবে। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে আদায়কৃত ফি সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্কাউটস, জেলা স্কাউটস, জেলা রোভার স্কাউটস এ আবশ্যিক ভাবে নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে।
রোভার লিডার/স্কাউট লিডার এক বছরের জন্য কার্যক্রমের পরিকল্পনা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ কমিটির অনুমোদন নিয়ে সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা হচ্ছে কিনা তা প্রতিষ্ঠান প্রধান নিশ্চিত করতে হবে।
কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট/রোভার লিডার না থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান অতিশীঘ্রই সংশ্লিষ্ট জেলা/অঞ্চলে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেওয়ার করার কথা বলা হয়েছে।
সেসঙ্গে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা স্কাউটিং এবং রোভার স্কাউটিং কার্যক্রমের একটি বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি করে জানুয়ারি ৩১ তারিখের মধ্যে মাউশি আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ করবে এবং আঞ্চলিক অফিস ফেব্রুয়ারির মধ্যে মাউশিতে এই মেইলে [email protected] প্রেরণ করার কথা বলা হয়েছে।’