বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

শিবগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান থেকে প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম

  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
শিবগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান থেকে প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম

আল ইমরান সোহেল :
বগুড়া প্রতিনিধি :

বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মীর শাহে আলম। আজ বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ তিন দশক পর বগুড়া থেকে কেউ মন্ত্রিপরিষদে ঠাঁই পেলেন।

সবশেষ ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া সদর আসন থেকে নির্বাচিত মজিবর রহমান অর্থ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে জেলায় কোনো মন্ত্রী ছিলেন না। অবশ্য বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং দলের বর্তমান চেয়ারম্যান তারেক রহমান বগুড়া থেকে নির্বাচিত হয়ে পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।
মীর শাহে আলম শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সহসভাপতি। তিনি ১৯৯৭ সালে তরুণ বয়সে প্রথমে শিবগঞ্জ উপজেলার আটমুল ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এরপর ২০০৯ সালে তিনি শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হন। এবারের নির্বাচনে বগুড়া-২ আসন থেকে বিএনপি প্রথমে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নাকে জোটের প্রার্থী ঘোষণা করে। তবে ঋণখেলাপির কারণে মাহমুদ রহমান মান্নার মনোনয়নপত্র বাতিল হলে বিএনপি এখানে মীর শাহে আলমকে দলীয় মনোনয়ন দেয়। তিনি ১ লাখ ৪৫ হাজার ২৪ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের আবুল আজাদ মোহাম্মদ শাহাদুজ্জামান পেয়েছেন ৯৩ হাজার ৫৪৮ ভোট।শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওহাব বলেন, মীর শাহে আলম তৃণমূল থেকে উঠে আসা পরীক্ষিত, ত্যাগী এবং মাটি ও মানুষের নেতা।এছাড়া কিচক ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি, শাহাজাদা সরকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, মীর শাহে আলম ভাই, প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়াই এলাকায় খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আশাকরি, আমাদের পিছিয়ে পরা এলাকা এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

কমলগঞ্জে বিষপানে গৃহবধূর আত্মহত্যা

রমজানকে ঘিরে রাঙামাটিতে টিসিবির ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু

Javier Bardem, Tilda Swinton Join 81 Artists Criticising Berlin Film Festival For ‘Silence’ Over Gaza | Hollywood News

কালিয়াকৈরে বাসে ডাকাতি প্রস্তুতিকালে অস্ত্রসহ ছয়জন গ্রেফতার

দরিদ্র ছাত্রকে বই কিনে দিলেন পুঠিয়ার এসিল্যান্ড

ভালোবাসার কোন নাম নেই!

ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
