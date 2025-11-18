শেখ হাসিনার সমর্থনে ফটোকার্ড পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ

ঢাবি: মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ভারতে অবস্থানরত ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেখ হাসিনার ছবি সংবলিত ‘আই ডোন্ট কেয়ার’ লেখা ফটোকার্ড পোস্ট করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ডেপুটি রেজিস্ট্রার লাভলু মোল্লা শিশির। এ ঘটনার প্রতিবাদে তাকে নিজ বাসা থেকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থীরা তাকে শাহবাগ থানা পুলিশের হাতে তুলে দেন।
ডাকসুর মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক ফাতিমা তাসনিম জুমা ফেসবুকে এ প্রসঙ্গে একটি পোস্টে লেখেন, ‘লাভলুরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে এলাম। গণহত্যাকারী টিচারদের বিষয়েও আমাদের সেইম স্ট্যান্ডই থাকবে। উনাদের নিয়ে কেউ সুশীলতা করলে তাদেরও হিসাব নেওয়া হবে।’
জুমা আরও যোগ করেন, ‘এই জায়গায় কেউ তোষামোদি বা ক্ষমতার লোভে আসি নাই। আমরা দুই হাজার শহিদদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে তাদের জন্য ইনসাফ আনার শপথ নিয়ে আসছি। এইখানে গাদ্দার ও গাদ্দারির কোনো স্থান নাই।’
এ বিষয়ে শাহবাগ থানার অফিসার ইওচার্জ (ওসি) খালিদ মনসুর গণমাধ্যমকে জানান, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী লাভলুকে শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’