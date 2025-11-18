মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৫৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Dhanush’s Manager Accused Of Casting Couch By Actor Manya Anand; Latter Makes Shocking Claims | Tamil Cinema News ‘Am I Harmanpreet?’: Bangladesh captain Nigar Sultana denies assault claims, hits back with sharp dig at India skipper | Cricket News Salman Khan Greets Paparazzi, Attends Parents’ Wedding Anniversary In High Security | Watch | Bollywood News Zubeen Garg Birthday Tribute Top 5 Reasons He Became a Legend ‘Our players don’t play domestic cricket’: Sunil Gavaskar warns Gautam Gambhir after 1st Test defeat against South Africa | Cricket News শেখ হাসিনার সমর্থনে ফটোকার্ড পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ Danny Masterson Seeks Overturn Of Rape Convictions, Cites Lawyer Errors | Hollywood News First-ever in India! Kolkata Test sees historic low: India, South Africa bowled out under 200 in all four innings | Cricket News হাসিনার রায় ন্যায় বিচারের বিজয়: বিএনপি Camp Nou breathes again as Barcelona set to walk back into their home of stories on November 22 | Football News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

শেখ হাসিনার সমর্থনে ফটোকার্ড পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১২ সময় দেখুন
শেখ হাসিনার সমর্থনে ফটোকার্ড পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ


ঢাবি: মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ভারতে অবস্থানরত ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেখ হাসিনার ছবি সংবলিত ‘আই ডোন্ট কেয়ার’ লেখা ফটোকার্ড পোস্ট করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ডেপুটি রেজিস্ট্রার লাভলু মোল্লা শিশির। এ ঘটনার প্রতিবাদে তাকে নিজ বাসা থেকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থীরা তাকে শাহবাগ থানা পুলিশের হাতে তুলে দেন।

ডেপুটি রেজিস্ট্রার লাভলু মোল্লার ফেসবুক পোস্ট।

ডাকসুর মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক ফাতিমা তাসনিম জুমা ফেসবুকে এ প্রসঙ্গে একটি পোস্টে লেখেন, ‘লাভলুরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে এলাম। গণহত্যাকারী টিচারদের বিষয়েও আমাদের সেইম স্ট্যান্ডই থাকবে। উনাদের নিয়ে কেউ সুশীলতা করলে তাদেরও হিসাব নেওয়া হবে।’

জুমা আরও যোগ করেন, ‘এই জায়গায় কেউ তোষামোদি বা ক্ষমতার লোভে আসি নাই। আমরা দুই হাজার শহিদদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে তাদের জন্য ইনসাফ আনার শপথ নিয়ে আসছি। এইখানে গাদ্দার ও গাদ্দারির কোনো স্থান নাই।’

এ বিষয়ে শাহবাগ থানার অফিসার ইওচার্জ (ওসি) খালিদ মনসুর গণমাধ্যমকে জানান, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী লাভলুকে শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কুবিতে প্রোগ্রামিং ও সমস্যা সমাধানভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত 

কুবিতে প্রোগ্রামিং ও সমস্যা সমাধানভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত 

৯ সংগঠন নিয়ে ‘মওলানা ভাসানী ব্রিগেড’ প্যানেল ঘোষণা

৯ সংগঠন নিয়ে ‘মওলানা ভাসানী ব্রিগেড’ প্যানেল ঘোষণা

জকসু নির্বাচন ছাত্রদল ও ছাত্রঅধিকারের ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেল ঘোষণা

জকসু নির্বাচন ছাত্রদল ও ছাত্রঅধিকারের ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেল ঘোষণা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির উদ্বোধন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির উদ্বোধন

এক মাসে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই রাকসুর

এক মাসে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই রাকসুর

বড় পর্দায় শেখ হাসিনার বিচারের রায়, সাক্ষী হতে ছাত্র-জনতার ভিড়

বড় পর্দায় শেখ হাসিনার বিচারের রায়, সাক্ষী হতে ছাত্র-জনতার ভিড়

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST