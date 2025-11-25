শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের জন্য আইসিবি পেল হাজার কোটি টাকা

শেয়ারবাজারে দীর্ঘ সময়ের পতন পর্বের পর এবার সাফল্যের সূচনা হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বাজার সংশ্লিষ্টরা। দেশের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ( আইসিবি) সরকারের কাছ থেকে ১ হাজার কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে, যা সরাসরি শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হবে।
আইসিবি’র চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু আহমেদ সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ঋণ পাওয়ার পরই নতুন একটি বিও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুর ২টার পর থেকে কিছু শেয়ার কেনা শুরু হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে বিনিয়োগের অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারকে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।
সরকারি ঋণটি ৫ শতাংশ সুদে ১০ বছরের মেয়াদে দেওয়া হয়েছে এবং শুধুমাত্র শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এটি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজারে বড় আকারের সরকারি বিনিয়োগ সাধারণত মূল্য বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক চাহিদা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
যদিও আইসিবি ১৩ হাজার কোটি টাকা চেয়েছিল, তবে প্রথম ধাপে ১ হাজার কোটি টাকার অনুমোদন মিলেছে। তবে, আগামীতে আরও অনুদান বা ঋণ পাওয়ার বিষয়টি এখনো অনিশ্চিত।
বাজার সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সরকারের এই উদ্যোগ শেয়ারবাজারে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য এক শক্তিশালী প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করবে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে আস্থা ফিরে আসছে এবং তারা নতুন সম্ভাবনাময় সুযোগের দিকে উৎসাহ ও আগ্রহের সঙ্গে দৃষ্টি রাখছেন।
বিশেষজ্ঞরা আশাবাদী যে, এই পদক্ষেপ বাজারে আস্থা জোরদার করবে এবং মধ্যমেয়াদে শেয়ারবাজারে নতুন চাহিদা ও বিনিয়োগ প্রবাহ তৈরি করবে। বিনিয়োগকারীরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বাজার পর্যবেক্ষণ করলে, তাদের জন্য আরও সুফল অর্জনের সুযোগ তৈরি হবে।
যদিও ঋণের পরিমাণ সীমিত, তবুও এটি বাজারে ইতিবাচক ঢেউ সৃষ্টি করেছে এবং বিনিয়োগকারীদের মনোবল আরও শক্তিশালী করেছে। অনেকেই মনে করছেন, এর প্রভাব ভবিষ্যতে আরও বাড়বে এবং শেয়ারবাজারকে নতুন গতিশীলতায় নিয়ে যাবে।
তথ্য সূত্র: শেয়ার নিউজ.