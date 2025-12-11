শেরপুরে হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

রিয়াদ আহাম্মেদ, শেরপুরঃ
শেরপুরের শ্রীবরদীতে হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় বোরো মৌসুমের জন্য বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর ২০২৫) বিকেলে শ্রীবরদী উপজেলার রাণীশিমুল ইউনিয়নের বালিজুড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় রাণীশিমুল ইউনিয়নের ৮০ জন ও সিংগাবরুণা ইউনিয়নের ৮৫ জন কৃষকসহ মোট ১৬৫ জন প্রান্তিক কৃষকদেরর মাঝে ৫ কেজি উফশী ধানের বীজ, ১০ কেজি ডিওপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবরদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) মনীষা আহমেদ ও স্বাগত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মাহমুদুল হাসান আকন্দ।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাণীশিমুল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, বালিজুরি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ।
কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা নতুন করে ফসল আবাদে উৎসাহিত হবেন বলে জানান আয়োজকরা।