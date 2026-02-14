শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:৩০ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

শ্যামনগরে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সুন্দরবন দিবসের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবীতে মানববন্ধন

  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
পরিতোষ কুমার বৈদ্য
শ্যামনগর(সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি

শ্যামনগরে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনকে রক্ষায় সুন্দরবন দিবস উদযাপন কমিটির আয়োজনে জনসচেতনতা সৃষ্টি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সুন্দরবন দিবসের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবীতে নীলডুমুরে ট্যুরিস্ট ঘাটে সকাল ১১ টায় মানববন্ধনে যুক্ত হন ফেইথ ইন অ্যাকশন, সুন্দরবন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স, হেড সংস্থা, কোডেক, এ.এল.আর.ডি, প্রাণসায়ের ও পরিবেশ সুরক্ষা মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠন।

সারা বিশ্বে ১৪ ফেব্রুয়ারির দিনটি ভালোবাসা দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। তবে সুন্দরবনসংলগ্ন উপকূলের মানুষেরা দিনটিকে ‘সুন্দরবন দিবস’ হিসেবে পালন করেন। প্রতি বছরের মতো আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি পালিত হচ্ছে সুন্দরবন দিবস। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন আমাদের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ।
উক্ত মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন হেড সংস্থার নির্বাহী পরিচালক লুইস রানা গাইন, ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্সের প্রকল্প কর্মকর্তা আব্দুল খালেক, ফেইথ ইন অ্যাকশনের প্রকল্প কর্মকর্তা পরিতোষ কুমার বৈদ্য, হেড সংস্থার কর্মসূচি কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম অন্তর, প্রিন্স বিশ্বাস, জয়া বিশ্বাস, ইয়ুথ লিডার হৃদয় মন্ডল, সোনিয়া পারভিন, শাহনাজ পারভিন, কোডেক লিডার শামীম হোসেন, ভুক্তভোগী নারী সকিনা খাতুন ও ফেইথ ইন এ্যাকশনের হৈমী মন্ডলসহ অনেকে।
সবুজ বনই জীবনের ঢাল, সুন্দরবন বাঁচুক চিরকাল’—এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় উপকূলীয় জনপদের বিভিন্ন বয়সী মানুষ ও পরিবেশবাদী সংগঠনের সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। সমগ্র আয়োজনের সভাপতিত্ব করেন সুন্দরবন দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শরীফুল্লাহ কায়সার সুমন এবং সঞ্চালনা করেন সুন্দরবন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আফজাল হোসেন।
প্রাণ সায়ের ও পরিবেশ সুরক্ষা মঞ্চ এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল্লাহ কায়সার সুমন বলেন, বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ নয়—এটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোটি মানুষের জীবন ও সম্পদের প্রধান রক্ষাকবচ; তাই এর জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন সময়ের দাবি।
সুন্দরবন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শেখ আফজাল হোসেন সুন্দরবনে বিষ প্রয়োগে মাছ ধরা বন্ধ, বন্যপ্রাণী নিধন রোধ এবং নদী-খালে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে কঠোর নজরদারির আহ্বান জানান।

ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্সের প্রকল্প কর্মকর্তা আব্দুল খালেক বলেন, উপকূলবাসীর নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সুন্দরবন সংরক্ষণ এখন জাতীয় অগ্রাধিকার হওয়া জরুরি।
ফেইথ ইন অ্যাকশনের প্রকল্প কর্মকর্তা পরিতোষ কুমার বৈদ্য বলেন, সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষা না করলে উপকূলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা হুমকিতে পড়বে।
হেড সংস্থার কর্মসূচি কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম অন্তর বলেন, স্থানীয় মানুষ ও তরুণদের সম্পৃক্ত করেই টেকসইভাবে সুন্দরবন রক্ষা সম্ভব।
অনুষ্ঠানজুড়ে বক্তারা বননির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় যুবসমাজকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

