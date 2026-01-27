শ্রীমঙ্গলে ৪দিন ধরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে গত চার দিন ধরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করছে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তীব্রতায় শীত তেমন অনুভূত হচ্ছে না।
মঙ্গলবার (২৭শে জানুয়ারি) সকাল ৬টায় শ্রীমঙ্গলের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।
এর আগে সোমবার সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন ১০ ডিগ্রি। রবিবারও একইভাবে ১০.২ ডিগ্রি এবং শনিবার ১০ ডিগ্রি ছিল।
শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সিনিয়র পর্যবেক্ষক রাকিবুল জানান, আগামী কয়েক দিনেও তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। সন্ধ্যা ও রাতে শীত বেশি অনুভূত হলেও ভোরবেলায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রৌদ্রে থাকার কারণে দিনের বেলায় শীত অনুভূত কম হয়।