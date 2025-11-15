সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে নির্বাচনী গণসংযোগ: মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

খুলনা-৬ (কয়রা–পাইকগাছা) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত এমপি প্রার্থী ও এলাকার জনপ্রিয় মুখ জননেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যাপক নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন। শনিবার (১৫ নভেম্বর) তিনি পাইকগাছার সোলাদানা ইউনিয়নের ১নং ও ২নং ওয়ার্ডে দিনব্যাপী বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন বয়সী মানুষের খোঁজখবর নেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
গণসংযোগকালে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন,
“দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বিজয়ী হলে এ এলাকার সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। জনগণের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আমরা আন্তরিকভাবে পালন করব।”
তিনি আরও বলেন, শান্তি, সম্প্রীতি ও আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানের দীর্ঘদিনের এ ঐতিহ্য রক্ষায় তিনি নির্বাচিত হলে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।
এদিন স্থানীয় নেতা-কর্মীরা তাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বাড়ি, বাজার ও পাড়া-মহল্লায় গিয়ে ভোটারদের সমর্থন কামনা করেন। গণসংযোগ শেষে তিনি এলাকার প্রবীণ, কৃষক, দিনমজুর ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের সমস্যা-অবস্থান মনোযোগ দিয়ে শোনেন। গোটা এলাকায় তার এ গণসংযোগকে ঘিরে উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।