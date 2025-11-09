‘সমন পাইনি, কোনো ফোন-ইমেইলও নেই’

রংপুর: গণঅভ্যুত্থানে শহিদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ছাত্র আবু সাঈদ হত্যা মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ‘সাক্ষী আনতে ব্যর্থ’ বলে প্রচারে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সাক্ষীরা। তারা বলেছেন, সমন পাইনি, কোনো ফোন-ইমেইল নেই। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে সংবাদ সম্মেলনে তারা এ বিস্ময় প্রকাশ করেন। এ সময় সাক্ষীরা বলেন, ট্রাইব্যুনাল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগই করেনি। অথচ […]
