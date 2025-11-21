সশস্ত্র বাহিনী দিবসে পিসিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির শুভেচ্ছা

আহমদ বিলাল খান
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ পিসিসিপি’র কেন্দ্রীয় কমিটি।
২১ নভেম্বর- সশস্ত্র বাহিনী দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিন নয়, এটি জাতির আত্মমর্যাদা, গৌরব ও স্বাধীনতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী- সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্যোগকালীন মানবিক সেবায় যে অদম্য পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও ত্যাগ দেখিয়ে এসেছে, তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সোনালি অক্ষরে লেখা।
দেশ এবং দেশের বাহিরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী,নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীর সকল সদস্যদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে (২১ নভেম্বর) শুক্রবার সকালে বিবৃতি দেয় “পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ পিসিসিপি’র” কেন্দ্রীয় কমিটি।
নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এই দিনে স্মরণ করেন যাদের আত্মত্যাগ জীবন বিসর্জনের বিনিময়ে আজকের এই সুসজ্জিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী।
বাংলাদেশের প্রতিটি সেনা, নৌ-বিমান বাহিনীর সকল পরিবারের সদস্যদের এই দিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন পার্বত্য ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি’র) কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোঃ শাহাদাৎ হোসেন কায়েশ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাবীব আজম।
নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে আরো বলেন, সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমাদের প্রত্যাশা- বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী আরও শক্তিশালী, আধুনিক ও পেশাদার হয়ে জাতির অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাবে। উন্নয়ন, শান্তি ও সম্প্রীতির পথে তারা হোক জনমানুষের নির্ভরতার অন্যতম স্তম্ভ। শ্রদ্ধা, গর্ব ও কৃতজ্ঞতা- বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি।