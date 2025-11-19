বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৩৭ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈর চন্দ্র দারুল উলুম মাহমুদ নগর মাদ্রাসার তাফসীরুল কোরআন মাহফিল উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক মেয়র জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান সাথী ফসল চাষে বাজিমাত শাহীনের, দুই মাসে আয় চার লাখ টাকা কপ-৩০ জীবাশ্ম জ্বালানি ‘ফেইজ আউট’ ও জলবায়ু ‘রোডম্যাপ’র দাবি উত্থাপন ঢাবি ছাত্রদলের আয়োজনে কাল নবান্ন উৎসব শেষ পর্যন্ত ইসির সংলাপে ডাক পেল না জাপাসহ ৭ দল No neck brace for Shubman Gill! Team India arrive in Guwahati ahead of 2nd Test against South Africa | Cricket News ১১ বছরের শিশুর আত্মহত্যা | Unitednews24.com কালিয়াকৈর সফিপুর ফ্লাইওভারে ট্রাক–বাস সংঘর্ষে বাসের হেল্পার নিহত ১ জন মাঠ গোছাচ্ছে বিএনপি, দলে ফিরছেন বহিষ্কৃতরা Her Romance With Dilip Kumar Ended After Brother’s Death Threat, Married Her Sister’s Husband
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

সাথী ফসল চাষে বাজিমাত শাহীনের, দুই মাসে আয় চার লাখ টাকা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩৪ সময় দেখুন
সাথী ফসল চাষে বাজিমাত শাহীনের, দুই মাসে আয় চার লাখ টাকা

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ

কুষ্টিয়া দৌলতপুর বাংলাদেশের বৃহৎ একটি উপজেলা কুষ্টিয়ার দৌলতপুর। ৪৬১ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের, ভারতের সীমান্তবর্তী এই উপজেলায় ৮ লক্ষের অধিক মানুষের বসবাস করে।আর তাদের চার পাশের কৃষক যখন ফসল কাটা বা রোপনের ব্যস্ত তখনই স্থায়ীয় কৃষি অফিসের পরামর্শে সাথে ফসল চাষ করে বাজিমাত শাহীনের। মাত্র ৬০ হাজার টাকা খরচ করে ৬৬ শতাংশ জমিতে দই মাসেই বিক্রি করেছেন প্রায় চার লক্ষ টাকার মরিচ ও লাউ। ক্ষেতে এখনো রয়েছে ছোট-বড় দুই হাজারের অধিক লাউ।
মরিচ ও লাউয়ের বাম্পার ফলনে হাসি ফুটেছে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের কৃষক মোঃ শাহীন হোসেনের। চলতি বছরে বৃষ্টির কারণে যখন মরিচ খেত নষ্ট হওয়ার উপদ্রব তখনই দৌলতপুর কৃষি অফিসের পরামর্শে মরিচের সাথে সাথী ফসল হিসেবে রোপন করে লাউ এর বীজ। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি শাহীনকে। মরিচ গাছ একসময় নষ্ট হয়ে গেল জমি এখন মরিচ গাছের সাথে ঝুলছে শত শত লাউ। রোগ ও পোকামাকড় দমনে সার্বক্ষণিক পরামর্শ দিচ্ছে ও তারা।
মঙ্গলবার (১৮নভেম্বর) বিকাল ৪টায় সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া উপ-পরিচালক মোঃ শওকত হোসেন ভূঁইয়া ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভীন তার জমিতে পরিদর্শন করে রোগবালাই দমনসহ কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে সবজি চাষের পরামর্শ প্রদান করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা আলী আহমেদ, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ শহিদুল ইসলাম, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক, মোঃ শাহরিয়ার শামীম , মোঃ আসাদুল ইসলাম।
এসময় কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভীন বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শে ও সহযোগিতায় শাহীন হোসেন ৬৬ শতাংশ জমিতে মরিচ ও সাথে ফসল হিসেবে রনক ও কুসুম জাতের বীজ রোপন করে। বীজ রোপন করে সাথে ব্যবহার করছে ভারমি কম্পোস্টসহ প্রয়োজনীয় সার। দুই মাস পরিচর্যা করে তিনি পেয়েছেন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।
কৃষক মোঃ শাহীন হোসেন জানান, দুইমাস আগে জমিতে অতিরিক্ত বর্ষার কারণে পানি বাঁধে। তাই বীজ রোপন করতে দেরি হয়েছে। না হলে আরও বেশি দামে লাউ বিক্রি করতে পারতাম। আমার এ খেতে বর্তমানে ছোট-বড় দুই হাজারের অধিক লাউ রয়েছে। মাত্র দুই মাসে মরিচ ও লাউ বিক্রি করে প্রায় চার লাখ টাকা আয় করেছি। আজও ২০৬ পিস লাউ প্রতি পিস ৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়াকৈর চন্দ্র দারুল উলুম মাহমুদ নগর মাদ্রাসার তাফসীরুল কোরআন মাহফিল উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক মেয়র জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান

কালিয়াকৈর চন্দ্র দারুল উলুম মাহমুদ নগর মাদ্রাসার তাফসীরুল কোরআন মাহফিল উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক মেয়র জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান

কপ-৩০ জীবাশ্ম জ্বালানি ‘ফেইজ আউট’ ও জলবায়ু ‘রোডম্যাপ’র দাবি উত্থাপন

কপ-৩০ জীবাশ্ম জ্বালানি ‘ফেইজ আউট’ ও জলবায়ু ‘রোডম্যাপ’র দাবি উত্থাপন

শেষ পর্যন্ত ইসির সংলাপে ডাক পেল না জাপাসহ ৭ দল

শেষ পর্যন্ত ইসির সংলাপে ডাক পেল না জাপাসহ ৭ দল

১১ বছরের শিশুর আত্মহত্যা | Unitednews24.com

১১ বছরের শিশুর আত্মহত্যা | Unitednews24.com

কালিয়াকৈর সফিপুর ফ্লাইওভারে ট্রাক–বাস সংঘর্ষে বাসের হেল্পার নিহত ১ জন

কালিয়াকৈর সফিপুর ফ্লাইওভারে ট্রাক–বাস সংঘর্ষে বাসের হেল্পার নিহত ১ জন

মাঠ গোছাচ্ছে বিএনপি, দলে ফিরছেন বহিষ্কৃতরা

মাঠ গোছাচ্ছে বিএনপি, দলে ফিরছেন বহিষ্কৃতরা

কালিয়াকৈর চন্দ্র দারুল উলুম মাহমুদ নগর মাদ্রাসার তাফসীরুল কোরআন মাহফিল উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক মেয়র জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান
কালিয়াকৈর চন্দ্র দারুল উলুম মাহমুদ নগর মাদ্রাসার তাফসীরুল কোরআন মাহফিল উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক মেয়র জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান
সাথী ফসল চাষে বাজিমাত শাহীনের, দুই মাসে আয় চার লাখ টাকা
সাথী ফসল চাষে বাজিমাত শাহীনের, দুই মাসে আয় চার লাখ টাকা
কপ-৩০ জীবাশ্ম জ্বালানি ‘ফেইজ আউট’ ও জলবায়ু ‘রোডম্যাপ’র দাবি উত্থাপন
কপ-৩০ জীবাশ্ম জ্বালানি ‘ফেইজ আউট’ ও জলবায়ু ‘রোডম্যাপ’র দাবি উত্থাপন
ঢাবি ছাত্রদলের আয়োজনে কাল নবান্ন উৎসব
ঢাবি ছাত্রদলের আয়োজনে কাল নবান্ন উৎসব
শেষ পর্যন্ত ইসির সংলাপে ডাক পেল না জাপাসহ ৭ দল
শেষ পর্যন্ত ইসির সংলাপে ডাক পেল না জাপাসহ ৭ দল
No neck brace for Shubman Gill! Team India arrive in Guwahati ahead of 2nd Test against South Africa | Cricket News
No neck brace for Shubman Gill! Team India arrive in Guwahati ahead of 2nd Test against South Africa | Cricket News
১১ বছরের শিশুর আত্মহত্যা | Unitednews24.com
১১ বছরের শিশুর আত্মহত্যা | Unitednews24.com
কালিয়াকৈর সফিপুর ফ্লাইওভারে ট্রাক–বাস সংঘর্ষে বাসের হেল্পার নিহত ১ জন
কালিয়াকৈর সফিপুর ফ্লাইওভারে ট্রাক–বাস সংঘর্ষে বাসের হেল্পার নিহত ১ জন
মাঠ গোছাচ্ছে বিএনপি, দলে ফিরছেন বহিষ্কৃতরা
মাঠ গোছাচ্ছে বিএনপি, দলে ফিরছেন বহিষ্কৃতরা
Her Romance With Dilip Kumar Ended After Brother’s Death Threat, Married Her Sister’s Husband
Her Romance With Dilip Kumar Ended After Brother’s Death Threat, Married Her Sister’s Husband
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST