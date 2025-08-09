Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
সাপ্তাহিক দরপতনের শীর্ষে এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ২:৩৪ অপরাহ্ণ
সাপ্তাহিক দরপতনের শীর্ষে এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে (০৩ আগস্ট-০৭ আগস্ট) দর পতনের শীর্ষ তালিকায় উঠে এসেছে এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড। আলোচ্য সপ্তাহে ফান্ডটির দর কমেছে ১০.২৩ শতাংশ। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে যার সমাপনি দর দাঁড়িয়েছে ৭ টাকা ৯০ পয়সায়। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, সপ্তাহিক দর পতনের এ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠানটির দর কমেছে ৯.০৫ শতাংশ এবং তালিকার তৃতীয় স্থানে ৮.৯৯ শতাংশ পতন নিয়ে অবস্থান করছে এসবিএসি ব্যাংক।

এছাড়া, সাপ্তাহিক পতনের শীর্ষ তালিকায় থাকা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সমাপনি দর ছিল- ফার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ২২ টাকা ১০ পয়সা, ট্রাস্ট ব্যাংকের ২০ টাকা ৩০ পয়সা, জনতা ইন্স্যুরেন্সের ২৫ টাকা, ফারইস্ট ফাইন্যান্সের ৩ টাকা ৪০ পয়সা, সিটি ব্যাংকের ২৩ টাকা ৯০ পয়সা, মার্কেন্টাইল ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের ২৫ টাকা ৯০ পয়সা, ঢাকা ব্যাংক পিএলসির ১১ টাকা ৮০ পয়সা।





