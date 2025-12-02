সিংগাইরে শারফিন হত্যা: প্রধান আসামি রউফুল মিরপুর থেকে গ্রেপ্তার – Corporate Sangbad

নিজস্ব প্রতিনিধি: মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় শারফিন মোল্লা হত্যা মামলার প্রধান আসামি রউফুল আলম মুন্সিকে রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) গভীর রাতে তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় মিরপুরের শাহ আলী মাজার সড়ক এলাকা থেকে তাকে আটক করে সিংগাইর থানা পুলিশ।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে রউফুলকে পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদনসহ আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিংগাইর থানার ওসি জে.ও.এম তৌফিক আজম।
তিনি জানান, গত ২৩ নভেম্বর নিহত শারফিন মোল্লার ছেলে মোশারফ হোসেন বাদী হয়ে রউফুল আলমকে প্রধান আসামি করে মোট ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৩ থেকে ৪ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার পরদিন এজাহারভুক্ত একজনসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছিল।
ওসি তৌফিক আজম আরও বলেন, “মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রেজাউল করিমের নেতৃত্বে এসআই পার্থ শেখর ঘোষ ও এএসআই আব্দুল জলিলের সমন্বয়ে একটি বিশেষ দল মিরপুরে অভিযান চালিয়ে রউফুলকে গ্রেপ্তার করে। মামলার অন্য আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে।”
উল্লেখ্য, ২২ নভেম্বর (শনিবার) সন্ধ্যার পর ধল্লা ইউনিয়নের চর উলাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশে কুরবান আলীর বাড়ির সামনে জমি নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে শারফিন মোল্লা (৬০)কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। পরে তাকে সাভারের একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরদিন নিহতের ছেলে মোশারফ হোসেন থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।