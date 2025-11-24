সিংগাইরে সারফিন হত্যা: বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা রউফুলসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা – Corporate Sangbad

নিজস্ব প্রতিনিধি: মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের ফোর্ডনগর মোল্লাপাড়া গ্রামের আলোচিত সারফিন মোল্লা হত্যার ঘটনায় অবশেষে মামলা হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) নিহতের ছেলে মোশারফ মোল্লা বাদী হয়ে বহিষ্কৃত ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা রউফুল মুন্সীসহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে সিংগাইর থানায় এ মামলা দায়ের করেন। এছাড়া মামলায় অজ্ঞাত আরও ৩-৪ জনকে আসামি করা হয়েছে।
এর আগে গত ২২ নভেম্বর সন্ধ্যায় চর উলাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন রাজ্জাকের দোকান থেকে চা খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে সারফিন মোল্লার ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। ওত পেতে থাকা হামলাকারীরা তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরদিন সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত শেষে লাশ নিজ গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয়।
নিহতের ছেলে মোশারফ হোসেন জানান, জমি–সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরেই তার বাবাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে সদ্য বহিষ্কৃত ধল্লা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি রউফুল মুন্সীকে। তিনি একই গ্রামের মৃত রাজ্জাক মুন্সীর ছেলে।
এদিকে, ঘটনার পর পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃতদের একজন এজাহারভুক্ত আসামি আব্বাস মোল্লা (৫২)। অন্যজন আজিজ মোল্লাকে সন্দেহের ভিত্তিতে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে জোর অভিযান চলছে বলে সিংগাইর থানার ওসি জেওএম তৌফিক আজম জানিয়েছেন।