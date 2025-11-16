রবিবার, ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:১৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘You deserve to lose’: Ex-England captain’s brutal attack on Team India, Eden Gardens pitch, hails WTC champs | Cricket News Rashmika Mandanna Stuns In New Look From Cocktail 2 Sets, BTS Photo Goes Viral | Bollywood News Priyanka Chopra Shares Varanasi Teaser, Says ‘Just A glimpse Yet So Much More’ | Regional Cinema News সিটি, ঢাকা ও আইডিয়াল কলেজের মধ্যে সংঘাত এড়াতে শান্তি কমিটি গঠন After controversial ‘bauna’ remarks, Jasprit Bumrah, Temba Bavuma locked in chat; pic goes viral | Cricket News ‘স্বাধীন ভূখণ্ডে জন্ম ও বসবাসকারী সকলে আমরা বাংলাদেশী’ ‎ইসির সংলাপে ইসলামী ঐক্যজোটের ২ গ্রুপের হট্টগোল ‘Lost For Words’: Nagarjuna Is Mighty Impressed With SS Rajamouli’s Varanasi Teaser | Telugu Cinema News IND vs SA: India fall apart without Shubman Gill as Simon Harmer inspires South Africa’s 30-run win | Cricket News ‘It Breaks My Heart’: Anubhav Sinha Expresses Frustration As Kanu Behl’s Agra Struggles For Screens | Bollywood News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

সিটি, ঢাকা ও আইডিয়াল কলেজের মধ্যে সংঘাত এড়াতে শান্তি কমিটি গঠন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
সিটি, ঢাকা ও আইডিয়াল কলেজের মধ্যে সংঘাত এড়াতে শান্তি কমিটি গঠন


ঢাবি: রাজধানীর সিটি কলেজ, ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘাত এড়াতে ৯ সদস্যের শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) সকাল ১১টায় ঢাকা কলেজের আ.ন.ম. নজিব উদ্দিন খান খুররম অডিটোরিয়ামে পুলিশের উদ্যোগে এ তিন কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক মিলনমেলায় এ কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়।

৯ সদস্যের এ কমিটির মধ্যে থাকবেন তিনটি কলেজের তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি, তিনজন ছাত্র প্রতিনিধি ও ধানমন্ডি, কলাবাগান ও নিউমার্কেট থানার তিন প্রতিনিধির সমন্বয়ে মোট ৯ সদস্য।

এ মিলনমেলায় ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা আইডিয়াল ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. মাসুদ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজি নেয়ামুল হক, আইডিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ রেযওয়ানুল হক এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস।

এ সময় উপ-পুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম বলেন, আমাদের ঝামেলা ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমরা আতঙ্কিত থাকি যখন শুনি ঢাকা কলেজের সাথে সিটি ও আইডিয়ালের সংঘর্ষ লেগেছে। আজ এই মিলনমেলার মাধ্যমে তোমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছো ভবিষ্যতে আর সংঘর্ষে জড়াবে না।’

এ সময় তিনি ছাত্রদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান।

নিউমার্কেট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক বলেন, সংঘাত এড়াতে আমরা ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করব। পরবর্তীতে যদি কোনো সংঘাত বা সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এই কমিটির মাধ্যমে এর সমাধান ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ সময় তিনি ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও ঐক্য বজায় রাখার প্রতি আহ্বান জানান।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ঢাবি ভর্তি আবেদনের সময় বাড়লো, শেষ হবে ১৯ নভেম্বর

ঢাবি ভর্তি আবেদনের সময় বাড়লো, শেষ হবে ১৯ নভেম্বর

গোবিপ্রবিতে ১৬, ১৭ নভেম্বরের সকল পরীক্ষা স্থগিত

গোবিপ্রবিতে ১৬, ১৭ নভেম্বরের সকল পরীক্ষা স্থগিত

এইচএসসির খাতা চ্যালেঞ্জে ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেলেন ২০১ জন

এইচএসসির খাতা চ্যালেঞ্জে ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেলেন ২০১ জন

শ্বাসকষ্টে বাকৃবি শিক্ষার্থীর অকাল মৃত্যু

শ্বাসকষ্টে বাকৃবি শিক্ষার্থীর অকাল মৃত্যু

এইচএসসির পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ আজ, জানুন প্রক্রিয়া

এইচএসসির পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ আজ, জানুন প্রক্রিয়া

‘শিল্প-সাহিত্যে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে আসতে হবে’

‘শিল্প-সাহিত্যে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে আসতে হবে’

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST