সিটি, ঢাকা ও আইডিয়াল কলেজের মধ্যে সংঘাত এড়াতে শান্তি কমিটি গঠন

ঢাবি: রাজধানীর সিটি কলেজ, ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘাত এড়াতে ৯ সদস্যের শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সকাল ১১টায় ঢাকা কলেজের আ.ন.ম. নজিব উদ্দিন খান খুররম অডিটোরিয়ামে পুলিশের উদ্যোগে এ তিন কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক মিলনমেলায় এ কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়।
৯ সদস্যের এ কমিটির মধ্যে থাকবেন তিনটি কলেজের তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি, তিনজন ছাত্র প্রতিনিধি ও ধানমন্ডি, কলাবাগান ও নিউমার্কেট থানার তিন প্রতিনিধির সমন্বয়ে মোট ৯ সদস্য।
এ মিলনমেলায় ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা আইডিয়াল ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. মাসুদ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজি নেয়ামুল হক, আইডিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ রেযওয়ানুল হক এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস।
এ সময় উপ-পুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম বলেন, আমাদের ঝামেলা ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমরা আতঙ্কিত থাকি যখন শুনি ঢাকা কলেজের সাথে সিটি ও আইডিয়ালের সংঘর্ষ লেগেছে। আজ এই মিলনমেলার মাধ্যমে তোমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছো ভবিষ্যতে আর সংঘর্ষে জড়াবে না।’
এ সময় তিনি ছাত্রদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান।
নিউমার্কেট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক বলেন, সংঘাত এড়াতে আমরা ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করব। পরবর্তীতে যদি কোনো সংঘাত বা সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এই কমিটির মাধ্যমে এর সমাধান ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ সময় তিনি ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও ঐক্য বজায় রাখার প্রতি আহ্বান জানান।