সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচকের সাথে বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর। তবে কেমেছে টাকার পরিমানে লেনদেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮৮টি কোম্পানির ১৩ কোটি ৯২ লক্ষ ১৩০ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৩৭৯ কোটি ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪২৩ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৩৬.২০ পয়েন্ট বেড়ে ৪৯৫০.৯২ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ১০.৫৮ পয়েন্ট বেড়ে ১৯০৬.২৮ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ১০.৩৩ পয়েন্ট বেড়ে ১০৩৯.২২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ২৮৫টির, কমেছে ৫৬ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৪৭টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ওরিয়ন ইনফিউশন, শাহাজীবাজার পাওয়ার, খান ব্রাদার্স পিপি, ডমিনেজ স্টিল, সিম টেক্স, তৌফিকা ফুড, মুন্নু ফেব্রিকেস, রানার অটো, সামিট পোর্ট অ্যালায়েন্স ও রহিমা ফুড।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: বিবিএস কেবলস, বিডি থাই, দেশবন্ধু পলিমার, তৌফিকা ফুড, গোল্ডেন সন, বিডি থাই ফুড, সার্প ইন্ডাঃ, বিবিএস, এস আলম কোল্ড ও রানার অটো।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ইন্টাঃ লিজিং, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, পিপলস লিজিং, প্রিমিয়ার লিজিং, ইউনিয়ন ক্যাপিটাল, বিআইএফসি, এফএএস ফাইন্যান্স, ফ্যামেলি টেক্স, ফার্স্ট ফাইন্যান্স ও আমান কটন।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৮৫২৩২৯০০৫৩৮০.০০।