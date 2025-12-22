সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচকের সাথে বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমাণে লেনদেন।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮৮ টি কোম্পানির ১২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৪০৯ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৩৯৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩৫১ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৪৮.০৫ পয়েন্ট বেড়ে ৪৮৭৪.৫২ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ১৭.৭৫ পয়েন্ট বেড়ে ১৮৭১.৩৪ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৭.৭০ পয়েন্ট বেড়ে ১০০৬.৮০ পয়ন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৩০২ টির, কমেছে ৩৭ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৪৯ টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: বিএসসি, সায়হাম কটন, কে অ্যান্ড কিউ, রহিমা ফুড, খান ব্রাদার্স পিপি, স্কয়ার ফার্মা, সিমটেক্স, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, ডমিনেজ স্টীল ও মুন্নু ফেব্রিক্স।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: মুন্নু অ্যাগ্রো, রহিম টেক্স, আইসিবি এএমসিএল ২য় মি. ফা, চাটার্ড লাইফ ইন্সু:, শেফার্ড ইন্ডা:, সায়হাম কটন, জেমীনি সী ফুড, খান ব্রাদার্স পিপি, নিটল ইন্সু: ও মনোস্পুল পেপার।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: শ্যামপুর সুগার, নূরানী ডাইং, নর্দার্ন জুট, আল আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক, ইয়াকিন পলিমার, ইবিএল ১ম মি. ফা., জুট স্পিনার্স, আইসিবি এমপ্লয়ী প্রভিডেন্ট মি. ফা-১ স্কীম-১, জিলবাংলা সুগার মিলস ও মার্কেন্টাাইল ইন্সু:
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৭৭৪৫৩৩৮১১৯৯৮.০০।