সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচকের সাথে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর। তবে টাকার পরিমানে লেনদেন কিছুটা বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯৪টি কোম্পানির ১৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০২ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৪০৫ কোটি ৪১ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৩৩ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ২৩.৪৩ পয়েন্ট কমে ৪৯২৭.৪৯ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ৭.৯৭ পয়েন্ট কমে ১৮৯৮.৩১ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৪.৮৩ পয়েন্ট কমে ১০৩৪.৩৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৯৩টির, কমেছে ২৩৬ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৬৫টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: সিম টেক্স, খান ব্রাদার্স পিপি, তৌফিকা ফুড, বিডি থাই, ডমিনেজ স্টিল, ওরিয়ন ইনফিউশন, মুন্নু ফেব্রিকেস, প্রগতি ইন্সুঃ, একমী পেসটিসাইটস ও সায়হাম কটন।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কো¤পানি হলো:- বিডি থাই, কাট্টালি টেক্সটাইল, বিডি থাই ফুড, এমএল ডাইং, শেফার্ড ইন্ডাঃ, ডিবিএইচ ১ম মি. ফা., ড্রাগন সোয়েটার, ফেডারেল ইন্সুঃ, ডেফোডিল কম্পিউটারস ও বিবিএস।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: পিপলস লিজিং, প্রিমিয়ার লিজিং, ইন্টাঃ লিজিং, সিম টেক্স, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, বিআইএফসি, এফএএস ফাইন্যান্স, মাইডাস ফাইন্যান্স, প্রাইম ফাইন্যান্স ও উসমানিয়া গ্লাস।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৮৭৪৬৭৮৩১৮৪০৯.০০।