সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচকের সাথে কমেছে টাকার পরিমাণে লেনদেন ও বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮৫টি কোম্পানির ১৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯৮০ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৩৬৪ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪০ হাজার ২০৫ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৪০.৯২ পয়েন্ট কমে ৪৮৮৬.৫৭ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ৬.৬৭ পয়েন্ট কমে ১৮৯১.৬৩ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৯.৬২ পয়েন্ট কমে ১০২৪.৭৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৩৪টির, কমেছে ৩০৭ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৪৪টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, বিডি থাই ফুড, শাহজিবাজার পাওয়ার, ওরিয়ন ইনফিউশন, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, তৌফিকা ফুড, খান ব্রাদার্স পিপি, ডিমিনেজ স্টীল, একমী পেসটিসাইটস ও ফাইন ফুডস।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো- বিডি থাই ফুড, কাট্টালী টেক্সটাইল, এমবিএল ফার্স্ট মি. ফা., ডিবিএইচ ফার্স্ট মি. ফা., চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স , শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ফাইন ফুডস, ইফাদ অটোস, ডমিনেজ স্টীল ও স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: প্রিমিয়ার লিজিং, এফএএস ফাইন্যান্স, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, ইন্টাঃ লিজিং, বিডি ওয়েল্ডিং, ডিবিএইচ ফাইন্যান্স, শাহজিবাজার পাওয়ার, রিজেন্ট টেক্সটাইল, ফারইস্ট ফাইন্যান্স ও প্রাইম ফাইন্যান্স।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৮৪৭৬২০২৩৪৩৯৫.০০।