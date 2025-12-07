সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (৭ ডিসেম্বর) মূল্য সূচকের পতনের মধ্যদিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। আগের কার্যদিবসের তুলনায় কমেছে লেনদেনের পরিমান। কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারদর।ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮৭টি কোম্পানির ১০ কোটি ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯০১ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ২৬৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫২৬ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ১৩.৯৩ পয়েন্ট কমে ৪৮৭২.৬৪ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ৫.৫১ পয়েন্ট কমে ১৮৮৬.১২ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৩.৮৮ পয়েন্ট কমে ১০২০.৯০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ১১০টির, কমেছে ২০৯ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৬৮টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ওরিয়ন ইনফিউশন, খান ব্রাদার্স পিপি, ডিমিনেজ স্টীল, মিডল্যান্ড ব্যাংক, বিডিথাই ফুড, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, সিম টেক্স, তৌফিকা ফুড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম ও ফাইন ফুডস।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: সামিট এলায়েন্স পোর্ট, গ্রীন ডেল্টা মি. ফা., শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, তসরীফা ইন্ডাঃ, গোল্ডেন সন, ডিবিএইচ, ইউনিলিভার কনজ্যুমার, এপেক্স স্পিনিং, সার্প ইন্ডাঃ ও এবিবি ১ম মি. ফা।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: এফএএস ফাইন্যান্স, কেপিপিএল, বিডি থাই, প্রাইম ফাইন্যান্স, গ্লোবাল হেভী কেমিক্যাল, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, ইনটেক লিঃ, ওয়াইম্যাক্স ইলেক্ট্রোড, জিএসপি ফাইন্যান্স ও বিআইএফসি।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৮৩৯৮৩১৪৮৩৮৪৩.০০।