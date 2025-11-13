সূচকের বড় পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মূল্য সূচকের বড় পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। একই সঙ্গে এদিন লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে সাড়ে তিন শতাধিক শেয়ারের দরপতন হয়েছে। এদিন ডিএসইর প্রধান সূচক কমেছে ১২২ পয়েন্টের বেশি।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮৪টি কোম্পানির ১৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮০৫টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৩৮৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৩৫ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ১২২.৬৫ পয়েন্ট কমে ৪৭০২.৬৯ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ৪৭.৭২ পয়েন্ট কমে ১৮৫১.২৬ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ২৮.৯৯ পয়েন্ট কমে ৯৭৬.৯৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ১৫টির, কমেছে ৩৫২টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ১৭টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: সামিট এলায়েন্স পোর্ট, স্কয়ার ফার্মা, বিএসসি, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, রবি অজিহাটা, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, শাহজিবাজার পাওয়ার, তৌফিকা ফুড, মনোস্পুল বিডি ও সিটি ব্যাংক।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: আল-আরাফা ইসলামি ব্যাংক, ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মি. ফা., শাহজিবাজার পাওয়ার, সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স, তাক্কাফুল ইন্স্যুরেন্স, প্রাইম ব্যাংক, শাহজারার ইসলামি ব্যাংক, সিটি ইন্স্যুরেন্স, রহিম টেক্সটাইল ও ওয়ালটন-হাইটেক।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ, প্রাইম টেক্সটাইল, প্রগতী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, তৌফিকা ফুড, সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স, এশিয়াটিক ল্যাব্রেটোরিজ, খান ব্রাদার্স পিপি, ইস্কয়ার নিট, প্রগতী ইন্স্যুরেন্স ও ডেফোডিল কম্পিউটার।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৭৩৯৭৪৫৪৫৭৬৭০.০০।