রবিবার, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:৪৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘Young Toh Mera Grandson Bhi Hai’: Jaya Bachchan On New Actors Calling Paparazzi For Spottings | Bollywood News বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব – Corporate Sangbad ‘তারেক রহমান দেশে না এলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না— এটা ঠিক না’ ‘Your Exit Felt Personal’: Abhishek Bajaj Reunites With Ashnoor Kaur After Her Bigg Boss 19 Eviction | Television News সূচকের বড় পতনে লেনদেন – Corporate Sangbad IND vs SA: Sachin Tendulkar surpassed! Virat Kohli scripts history, becomes the only cricketer to … | Cricket News ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে ইবিতে মানববন্ধন ঢাবি চলচ্চিত্র সংসদের নেতৃত্বে রেহনুমা-সুমন্ত IND vs SA: Virat Kohli punches air, roars with another ODI hundred as India take control of series opener | Cricket News When Big Producers Called Akshay Kumar ‘Kachra’: ‘Hera Pheri Was Shelved, Dhadkan Was Put On Hold’ | Bollywood News
প্রচ্ছদ
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সূচকের বড় পতনে লেনদেন – Corporate Sangbad

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
সূচকের বড় পতনে লেনদেন – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (৩০ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের বড় পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচক কমলেও বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমাণে লেনদেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯১টি কোম্পানির ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯৯টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৪৯২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫০৫ টাকা।

ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৪৯.৩৭ পয়েন্ট কমে ৪৯৭৮.৭৭ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ১৭.০৯ পয়েন্ট কমে ১৯১৭.০২ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ১১.৫৪ পয়েন্ট কমে ১০৪৫.৩০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৫৭টির, কমেছে ৩০৬টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২৮টি কোম্পানীর শেয়ার।

লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: খান ব্রাদার্স পিপি, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, ডমিনেজ স্টিল, ওরিয়ন ইনফিউশন, শাহজিবাজার পাওয়ার, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস, সোনালী পেপার, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং ও সিভিওপিআরএল।

দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: বিডি থাই ফুড, রহিমা ফুড, ওয়াটা কেমিক্যাল, হাক্কানী পাল্প, সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ, লিগ্যাসী ফুটওয়্যার, আল-হাজ¦ টেক্সটাইল, সিভিওপিআরএল, এশিয়াটিক ল্যাব্রেটোরিজ ও বিডি অটোকার।

দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: লুব-রেফ, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, পিপলস লিজিং, প্রিমিয়ার লিজিং, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, ম্যাকসন্স স্পিনিং, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং, জিএসপি ফাইন্যান্স, অ্যাপোলো ইস্পাত ও এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামি মি. ফা.।

আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৮৫০৯৩৮৭৭৩০৪০.০০।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘Young Toh Mera Grandson Bhi Hai’: Jaya Bachchan On New Actors Calling Paparazzi For Spottings | Bollywood News

‘Young Toh Mera Grandson Bhi Hai’: Jaya Bachchan On New Actors Calling Paparazzi For Spottings | Bollywood News

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব – Corporate Sangbad

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব – Corporate Sangbad

‘তারেক রহমান দেশে না এলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না— এটা ঠিক না’

‘তারেক রহমান দেশে না এলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না— এটা ঠিক না’

‘Your Exit Felt Personal’: Abhishek Bajaj Reunites With Ashnoor Kaur After Her Bigg Boss 19 Eviction | Television News

‘Your Exit Felt Personal’: Abhishek Bajaj Reunites With Ashnoor Kaur After Her Bigg Boss 19 Eviction | Television News

When Big Producers Called Akshay Kumar ‘Kachra’: ‘Hera Pheri Was Shelved, Dhadkan Was Put On Hold’ | Bollywood News

When Big Producers Called Akshay Kumar ‘Kachra’: ‘Hera Pheri Was Shelved, Dhadkan Was Put On Hold’ | Bollywood News

‘Young Toh Mera Grandson Bhi Hai’: Jaya Bachchan On New Actors Calling Paparazzi For Spottings | Bollywood News

Jaya Bachchan Says Her Relationship With Paparazzi Is Zero: ‘Who Are These People?’ | Video | Bollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST