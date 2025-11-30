সূচকের বড় পতনে লেনদেন – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (৩০ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের বড় পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচক কমলেও বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমাণে লেনদেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯১টি কোম্পানির ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯৯টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৪৯২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫০৫ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৪৯.৩৭ পয়েন্ট কমে ৪৯৭৮.৭৭ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ১৭.০৯ পয়েন্ট কমে ১৯১৭.০২ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ১১.৫৪ পয়েন্ট কমে ১০৪৫.৩০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৫৭টির, কমেছে ৩০৬টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২৮টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: খান ব্রাদার্স পিপি, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, ডমিনেজ স্টিল, ওরিয়ন ইনফিউশন, শাহজিবাজার পাওয়ার, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস, সোনালী পেপার, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং ও সিভিওপিআরএল।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: বিডি থাই ফুড, রহিমা ফুড, ওয়াটা কেমিক্যাল, হাক্কানী পাল্প, সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ, লিগ্যাসী ফুটওয়্যার, আল-হাজ¦ টেক্সটাইল, সিভিওপিআরএল, এশিয়াটিক ল্যাব্রেটোরিজ ও বিডি অটোকার।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: লুব-রেফ, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, পিপলস লিজিং, প্রিমিয়ার লিজিং, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, ম্যাকসন্স স্পিনিং, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং, জিএসপি ফাইন্যান্স, অ্যাপোলো ইস্পাত ও এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামি মি. ফা.।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৮৫০৯৩৮৭৭৩০৪০.০০।