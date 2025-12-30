মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:৩৫ অপরাহ্ন
সূচকের মিশ্রাবস্থায় লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫
পুঁজিবাজার ডেস্ক: বছরের শেষ কার্যদিবস মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের মিশ্রাবস্থায় লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন সামান্য বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯২ টি কোম্পানির ১১ কোটি ৭৩ লক্ষ ১১০ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৩৫৪ কোটি ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৫৬ টাকা।

ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৩.৭৮ পয়েন্ট বেড়ে ৪৮৬৫.৩৪ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ৩.৯৬ পয়েন্ট কমে ১৮৫৩.৫৪ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ০.৭৪ পয়ে›বেড়ে ১০০০.৭২ পয়ন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ১৮০ টির, কমেছে ১২২ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৯০ টি কোম্পানীর শেয়ার।

লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: সিটি ব্যাংক, ওরিয়ন ইনফিউশন, সোনালি পেপার, উত্তরা ব্যাংক, সিম টেক্স, রহিমা ফুড, বিএসসি, বেক্সিমকো ফার্র্মা, সায়হাম কটন ও শাহাজীবাজার পাওয়ার।

দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: হাওয়া অয়েল টেক্সটাইল, ইনটেক লি:, সেন্ট্রাল ইন্সু:, আইএসএন লি:, সিটি জেনারেল ইন্সু:, এনভয়টেক্স, রানার অটো, ইস্টার্র্ন লুব্রিকেন্ট, মার্র্কেন্টাইল ইন্সু: ও এপেক্স স্পিনিং।

দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: প্রিমিয়ার লিজিং, প্রাইম ফাইন্যান্স, ফ্যামিলি টেক্স, ফার্স্ট ফাইন্যান্স, ইন্টা: লিজিং, বিআইএফসি, অ্যাপোলো ইস্পাত, পিপলস লিজিং, আইসিবি ইসলামি ব্যাংক ও এলআরগ্লোবাল মি. ফা. ১।

আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৭৮১৮২৭৫০০০৩৭.০০।





