স্বচ্ছ কাপড়ে গাঁথা ৫০ হাজার ৮৯০ টি দুর্মূল্য স্ফটিক! রেকর্ড ভেঙে চুরমার বিয়ের পোশাকেwedding gown with more than fifty thousand swarovski crystals sets new world record – News18 Bangla

বিয়ের গাউনে গাঁথা ৫০ হাজার ক্রিস্টাল বা স্ফটিক! অতীতের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এই ব্রাইডাল গাউন৷ চলতি বছরের ১৪ এপ্রিল ইতালির মিলানে সি স্পোসাইতালিয়া কোল্লেজিওনি ফ্যাশন শো-এ আত্মপ্রকাশ করে এই পোশাক৷ চার মাস ধরে তৈরি করার পর অবশেষে প্রকাশ্যে আনা হয় পোশাকটিকে৷ ৫০ হাজার ৮৯০ টি সোয়ারোভস্কি ক্রিস্টাল গাঁথা এই ওয়েডিং গাউন ইতালির বিখ্যাত মিশেলা ফেরিয়েরো দোকানের৷ শৌখিন বিয়ের পোশাকের জন্য এই দোকানের নাম জগৎজোড়া৷

বিশ্বরেকর্ড তৈরি করা এই গাউন তৈরি স্বচ্ছ কাপড়ে৷ সুইটহার্ট নেকলাইনের পাশাপাশি আছে শরীরচাপা সিল্যুয়েট৷ গাউনের সঙ্গে গ্লাভস বা দস্তানাও ছিল রত্নখচিত৷ গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এর তথ্য অনুযায়ী তিল তিল করে কয়েক মাস ধরে এই পোশাক তৈরি করা হয়েছে৷ ডিজাইনার প্রথমে প্যাটার্ন মেকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন৷ তার পর সেলাইয়ে দক্ষ বা সূচিশিল্পীরা পেশাদারদের হাতের সুনিপুণ ছোঁয়ায় তৈরি হয় গাউন৷ পোশাকের কাপড়ের মেটিরিয়াল ৫০ হাজার ক্রিস্টালকে ধরে রাখতে পারে, সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে৷

New record: Most crystals on a wedding dress – 50,890 achieved by Michela Ferriero (Italy) ????

It took over 200 hours to individually sew each Swarovsky diamond onto this amazing dress ???? pic.twitter.com/LXys3lfp5l

