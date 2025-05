হঠাৎ নিখোঁজ মালদহের তরুণী, শেষে ফোন এল বাংলাদেশ থেকে! মেয়ের খবর শুনে বাবা-মায়ের মাথায় হাত

Last Updated: May 31, 2025 3:09 AM IST

তরুণীর মায়ের দাবি, বাড়িতে মেয়ের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি তাঁদের। নিজের ফোন থেকেই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন ওই তরুণী।

এআই-এর সাহায্যে তৈরি প্রতীকী ছবি৷ সমাজমাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি। এরপর ভালোবাসার মানুষকে পেতে দেশ ছেড়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে মালদহের এক তরুণী। পরিবারের দাবি বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশের হাতে ধরা পড়ার পর আপাতত বাংলাদেশ পুলিশের হাতে বামনগোলার তরুণী। মেয়েকে ফিরে পেতে চরম উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় তরুণীর পরিবার। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তরুণীর বাবা-মা।