১০ কিমি সাঁতরে ‘ওশেনম্যান থাইল্যান্ড’র সফল সমাপ্তি জামিলের

ঢাকা: আন্তর্জাতিক ওপেন ওয়াটার সাঁতার প্রতিযোগিতা ‘ওশেনম্যান থাইল্যান্ড-২০২৫’–এ বাংলাদেশি সাঁতারু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী শেখ জামিল হাসান সফলভাবে ১০ কিলোমিটার সাঁতার সম্পন্ন করেছেন। তিনি প্রায় ৫ ঘণ্টায় প্রতিযোগিতাটি সম্পন্ন করেন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) থাইল্যান্ডের ফাংনা প্রদেশে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় ৩৬টি দেশের সাঁতারু অংশ নেন। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেন শেখ জামিল হাসান এবং পিজুস মিশ্র।
শেখ জামিল জানান, ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয় আন্দামান সাগরের উন্মুক্ত জলে, যেখানে স্রোত ও জোয়ার এবং সমুদ্রের স্বাভাবিক চ্যালেঞ্জ সাঁতারুদের জন্য অতিরিক্ত বাধা তৈরি করে। এসব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ রুট সফলভাবে শেষ করেন তিনি।
উল্লেখ্য, ওশেনম্যান সিরিজ বৈশ্বিকভাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ওপেন ওয়াটার সাঁতার প্রতিযোগিতা, যেখানে বিশ্বমানের অ্যাথলেট, পেশাদার সাঁতারু এবং দীর্ঘদূরত্ব সাঁতারে অভিজ্ঞরা অংশ নেন। বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত অংশগ্রহণ কম হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তরুণ সাঁতারুরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে।
প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং ও ওয়াটারপোলো টিমের সদস্য শেখ জামিল দেশের ভেতরেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল সাঁতার ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতা ২০২৫’–এ ব্যক্তিগত ও দলগত মোট পাঁচটি ইভেন্টে তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন। এছাড়া মেঘনা নদীতে ৫ কিলোমিটার, পদ্মা নদীতে ১০ কিলোমিটার সাঁতার এবং বাংলা চ্যানেলের বাছাই পর্ব সফলভাবে পেরোনোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।
আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের পতাকা বহন করতে পেরে শেখ জামিল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ‘আন্দামান সাগরে ১০ কিলোমিটার সাঁতার ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। প্রায় ৫ ঘণ্টার এই যাত্রা কঠিন ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে রেস শেষ করতে পারা-এটি জীবনের বিশেষ মুহূর্ত। সামনে আরও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে চাই।’
তিনি মনে করেন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি তরুণ সাঁতারুদের জন্য বড় প্রেরণা তৈরি করবে।