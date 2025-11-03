মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০১:১১ পূর্বাহ্ন
শিক্ষা

১২ দফা দাবিতে জকসু নির্বাচন কমিশনে ছাত্রদলের স্মারকলিপি

  • আপডেট সময়: সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫
১২ দফা দাবিতে জকসু নির্বাচন কমিশনে ছাত্রদলের স্মারকলিপি


ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন-২০২৫ কে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। গণতান্ত্রিক ও সুষ্ঠ নির্বাচনের আয়োজন স্মারকলিপিতে তারা ১২ দফা দাবি জানান।

সোমবার (৩ নভেম্বর) শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল ও সদস্য সচিব শামসুল আরেফিনসহ নেতাকর্মীরা জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশন অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসানের কাছে এ স্মারকলিপি দেন।

জবি ছাত্রদল অভিযোগ করেছে যে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠী জকসু সংবিধান এবং নির্বাচন আচরণবিধি নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনারের (জকসু ২০২৫) কাছে তারা দ্রুত কিছু দাবি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান।

১২ দফা দাবি হলো-

  • ভোটার তালিকা প্রকাশ করার সময় ছবিসহ প্রকাশ করতে হবে।
  • নির্বাচনে অমোচনীয় কালি বাধ্যতামূলকভাবে রাখতে হবে।
  • স্বচ্ছ গ্লাসের ব্যালট বক্স হতে হবে এবং প্রতিটি ব্যালট বক্সে নাম্বার থাকতে হবে।
  • ব্যালট ছাপানোর সংখ্যা, কাস্টিং ভোটার, নষ্ট ব্যালটের সংখ্যা প্রকাশ করতে হবে।
  • মিডিয়া ট্রায়াল (ভুল তথ্য উপস্থাপন হলে) উক্ত সাংবাদিককে সরাসরি কেন্দ্র থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকার অনুমোদিত সকল মিডিয়াকে অবাদ স্বাধীনতা দিতে হবে।
  • নির্বাচনকালীন কোনো পোলিং এজেন্ট নিজ কেন্দ্র হতে বের হতে পারবেন না এবং অন্য কোনো কেন্দ্রে প্রবেশ করেত পারবেন না। সরকার অনুমোদিত সকল মিডিয়াকে অবাদ স্বাধীনতা দিতে হবে। কোনো পোলিং এজেন্ট প্রার্থীর অনুমতি ছাড়া ইন্টারচেইঞ্জ করা যাবে না।
  • ডাকসু তফসিল ঘোষণার ৪১ দিন, চাকসু ৪৪ দিন, রাকসু ৮০ দিন, জাকসুর তফসিল ঘোষণার ৩১ দিন পর নির্বাচন হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ স্থাপনের সময় দিতে হবে এবং বাকি ৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের তফসিল ঘোষণা ও নির্বাচনের সময়ের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন (জকসু), ২০২৫ এর তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।
  • আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন হলে নির্বাচনি প্রচারণার আচরণবিধি সুস্পষ্ট করতে হবে। আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান এবং চুক্তিতে কী উল্লেখ করা আছে সেটা বিস্তারিত জানাতে হবে।
  • দেশের সকল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এম.ফিল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও সুযোগ পাওয়া যৌক্তিক। তাহলে জকসু বিধিমালায় কেনো এম.ফিল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের বাদ দেওয়া হলো সে বিষয়ে প্রশাসনকে সুস্পষ্ট জবাব উপস্থাপন করতে হবে।
  • নির্বাচনে আচরনবিধি ৬ নম্বর-এ জবির ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের জন্য বিশেষ কার্ড ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল ছাত্রসংগঠনের গঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির সকল সদস্যেদের জন্য কার্ড ব্যবস্থা করতে হবে, যেটি নির্বাচনের দিনের ৪৮ ঘণ্টা আগে কার্যকর করতে হবে।
  • জকসু’র আচরণ বিধিমালা অনুসারে নির্বাচনি প্রচার ও অংশগ্রহণে রাজনৈতিক সংগঠনের কমিটির সকল কার্যকরী কমিটির সদস্যকে সুযোগ দিতে হবে।
  • জবি ছাত্রদলের ঘোষিত ধারাবাহিক কার্যক্রম চলমান রাখার সুযোগ দিতে হবে।

জবি ছাত্রদলের নেতারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে উত্থাপিত তাদের এই দাবিগুলোর আদায় না হলে তারা প্রতীয়মান হবে যে, নির্বাচন কমিশন কোনো গোষ্ঠীর চাপের শিকার হয়েছে।





