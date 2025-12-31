বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:১৪ অপরাহ্ন
২৪নং মুন্সিগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফল প্রকাশ
শিক্ষা, সর্বশেষ সংবাদ

২৪নং মুন্সিগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফল প্রকাশ

২৪নং মুন্সিগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফল প্রকাশ

পরিতোষ কুমার বৈদ্য
শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি

শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ বাজার সংলগ্ন ২৪নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব থেকে সুখ্যাতি রয়েছে। এখানে শিক্ষকদের আপ্রাণ চেস্টার কারনে প্রতিবছর বহু সংখ্যক চাত্র-ছাত্রী ৫ম শেণী পাশ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হয়। প্রতিবছরের ন্যায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ ইং তারিখ ২০২৫ইং বছরের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উক্ত ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ২৪নং মুন্সিগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ অহিদুল ইসলাম, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত স্কুলের ভুমিদাতা মো: কাশেম গাজী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: ইব্রাহীম হোসেন মোড়ল, সহকারী শিক্ষক মো: আনিছুর রহমান, মো: মহিদুল ইসলাম, আলহাজ্ব মোফাজ্জল হোসেন, মো: আব্দুলাহ আল-মামুন, মো আলামীন শেখ সহ অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, অবিভাবকবৃন্দ ও চাত্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রমূখ।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধান শিক্ষক তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপার্সনের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্কুলে হাজির হওয়ার জন্য অবিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শিশুদের পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে অভিবাবকদের সচেনতা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রত্যেকের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা উচিৎ।

বিশেষ অতিথি মো: ইব্রাহীম হোসেন মোড়ল বলেন, স্কুলে অবিভাবকদের বসার জন্য ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে যোগাযোগ চলছে। শিশুদের প্রতি অবিভাবক ও শিক্ষকদের সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।
নিখিল রঞ্জন মন্ডল বলেন, শিশুদের প্রহার না করে আদর দিয়ে, ভালোবেসে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।
মো: শহিদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্কুলে হাজির করা উচিৎ। এবং অবিভাবকদের উচিৎ শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়ালেখার খোঁজ খবর নেওয়া।
মো আলামীন শেখ বলেন, দুর্বলদের দুর্বলতা গুলো নিয়ে যদি আলোচনা করা যায় তাহলে দুর্বলতাগুলো কেটে যাবে, তারা আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠবে।
মো মুহিদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকদের সাথে সমন্বয় করতে হবে অভিবাবকদের। যে শিশুর যতটা ধারণ ক্ষমতা তাকে তেমন চাপ দেওয়া উচিৎ। স্কুলের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধান করার চেস্টা করছি।
আলহাজ্ব মোফাজ্জল হোসেন বলেন, সকল শিশুদের আজকের রেজাল্ট এর উপর ভিত্তি করে আগামীদিনের ভালো করার পরিকল্পনা করতে হবে। শিশুদের আদর্শ মাসুষকে অনুস্মরণ করা উচিৎ। আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।
পরবর্তীতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নাম ডেকে প্রতি শেণ্রীতে ১ম স্থান থেকে দশম স্থান অধিকারকারী শিক্ষার্থীর হাতে অতিথিবৃন্দ পুরষ্কার তুলে দেওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

