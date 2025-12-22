সোমবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:৩৩ অপরাহ্ন
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

২৮ ডিসেম্বর আলহাজ টেক্সটাইলের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad

  সোমবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
২৮ ডিসেম্বর আলহাজ টেক্সটাইলের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড পর্ষদ সভা আগামী ২৮ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, আলোচিত সভায় কোম্পানিটির ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত প্রথম, ৩১ ডিসেম্বর,২০২৩ সমাপ্ত দ্বিতীয় ও ৩১ মার্চ,২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে তা প্রকাশ করবে কোম্পানিটি।

এছাড়া, একই সভায় ৩০ জুন,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে তা প্রকাশ করবে কোম্পানিটি।





