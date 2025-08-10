৫ সমঝোতা স্মারক সইয়ের সম্ভাবনা, আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠক মঙ্গলবার

ঢাকা: প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর আসন্ন মালয়েশিয়া সফরে ৫টির মতো সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে তার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি আগামী মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) অনুষ্ঠিত হবে। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ এর সঙ্গেও প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
রোববার (১০ আগস্ট) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফর উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ কথা জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজি (পিডি) শাহ আসিফ রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
প্রসঙ্গত, প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস তিন দিনের সফরে সোমবার (১১ আগস্ট) মালয়েশিয়া যাচ্ছেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ও আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলসহ অন্যরা প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হতে পারেন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজি (পিডি) শাহ আসিফ রহমান বলেন, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসনে কার্যকর ভূমিকা অধিকতর সক্রিয় করার জন্য মালয়েশিয়া ও আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোকে আহ্বান জানানো হবে।
এছাড়া সফরের বিভিন্ন আলোচনায় শ্রমবাজার, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, গভীর সমুদ্রের সঠিক ব্যবহার, কৃষিসহ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কে জোর দেওয়া হবে।