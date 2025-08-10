Advertise here
রবিবার , ১০ আগস্ট ২০২৫ | ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বহি বিশ্ব

৫ সমঝোতা স্মারক সইয়ের সম্ভাবনা, আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠক মঙ্গলবার

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১০, ২০২৫ ৫:১৪ অপরাহ্ণ
৫ সমঝোতা স্মারক সইয়ের সম্ভাবনা, আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠক মঙ্গলবার


Advertise here

ঢাকা: প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর আসন্ন মালয়েশিয়া সফরে ৫টির মতো সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে তার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি আগামী মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) অনুষ্ঠিত হবে। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ এর সঙ্গেও প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফর উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ কথা জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজি (পিডি) শাহ আসিফ রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস তিন দিনের সফরে সোমবার (১১ আগস্ট) মালয়েশিয়া যাচ্ছেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ও আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলসহ অন্যরা প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হতে পারেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজি (পিডি) শাহ আসিফ রহমান বলেন, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসনে কার্যকর ভূমিকা অধিকতর সক্রিয় করার জন্য মালয়েশিয়া ও আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোকে আহ্বান জানানো হবে।

এছাড়া সফরের বিভিন্ন আলোচনায় শ্রমবাজার, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, গভীর সমুদ্রের সঠিক ব্যবহার, কৃষিসহ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কে জোর দেওয়া হবে।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Rabindranath Tagore: জীবনের নানা সমস্যা দূর করবেন কবিগুরু! কীভাবে পথ দেখাবেন রবীন্দ্রনাথ? জানুন | thoughts of poet Rabindranath Tagore may change life | উত্তরবঙ্গ
Rabindranath Tagore: জীবনের নানা সমস্যা দূর করবেন কবিগুরু! কীভাবে পথ দেখাবেন রবীন্দ্রনাথ? জানুন | thoughts of poet Rabindranath Tagore may change life | উত্তরবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
Virat Kohli Rohit Sharma ODI Career Can Be End In Australia Series, বোর্ডের নতুন শর্ত! বিশ্বকাপের আগেই ওডিআই থেকে অবসর কোহলি-রোহিতের! বড় আপডেট | খেলা
Virat Kohli Rohit Sharma ODI Career Can Be End In Australia Series, বোর্ডের নতুন শর্ত! বিশ্বকাপের আগেই ওডিআই থেকে অবসর কোহলি-রোহিতের! বড় আপডেট | খেলা
সর্বশেষ সংবাদ
More losses than wins! How has Gautam Gambhir fared as Team India’s Test coach? – in numbers | Cricket News
More losses than wins! How has Gautam Gambhir fared as Team India’s Test coach? – in numbers | Cricket News
খেলাধুলা
ভাইরাল হওয়া সেই বৃদ্ধ দম্পতির পাশে দাঁড়ালেন তারেক রহমান
ভাইরাল হওয়া সেই বৃদ্ধ দম্পতির পাশে দাঁড়ালেন তারেক রহমান
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Ryan Rickelton, Tristan Stubbs make the cut as South Africa announce a 15-member squad for ICC Champions Trophy | Cricket News

Ryan Rickelton, Tristan Stubbs make the cut as South Africa announce a 15-member squad for ICC Champions Trophy | Cricket News

 Shah Rukh Khan and Deepika Padukone Have A Kiss Scene In Pathaan? SRK Says ‘Kick Karne…’

Shah Rukh Khan and Deepika Padukone Have A Kiss Scene In Pathaan? SRK Says ‘Kick Karne…’

 আরও একটি প্রাদেশিক শহর তালেবানের দখলে

আরও একটি প্রাদেশিক শহর তালেবানের দখলে

 পহেলা বৈশাখে হামলার শঙ্কা নেই, তবুও সতর্ক ডিএমপি

পহেলা বৈশাখে হামলার শঙ্কা নেই, তবুও সতর্ক ডিএমপি

 বঙ্গজের দাম কমছে কেন! – Corporate Sangbad

বঙ্গজের দাম কমছে কেন! – Corporate Sangbad

 বুস্টার ডোজ নিলেন খালেদা জিয়া

বুস্টার ডোজ নিলেন খালেদা জিয়া

 Biden’s Half-baked Goal For Cleaner Jet Fuel

Biden’s Half-baked Goal For Cleaner Jet Fuel

 রিমান্ড শেষে কারাগারে মামুনুল হক – Corporate Sangbad

রিমান্ড শেষে কারাগারে মামুনুল হক – Corporate Sangbad

 কালিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজুর রহমান শিমুল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

কালিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজুর রহমান শিমুল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

 Honestly, we have to get up to the mark in first 10 overs with ball: Babar Azam | Cricket News

Honestly, we have to get up to the mark in first 10 overs with ball: Babar Azam | Cricket News
Advertise here