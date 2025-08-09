৯৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি জাহাজ কিনছে বিএসসি – Corporate Sangbad

Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
৯৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি জাহাজ কিনছে বিএসসি – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ১:২৩ অপরাহ্ণ
৯৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি জাহাজ কিনছে বিএসসি – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজারে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত কোম্পানি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) চীন থেকে ৯৪৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে দুটি নতুন জাহাজ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।  বুধবার (৬ আগস্ট) কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্রমতে, সভায় টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে চীনের জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ৯৪৭ কোটি ৭০ লাখ বাংলাদেশি টাকা ব্যয়ে দুটি জাহাজ সংগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই অর্থ বিএসসি নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করবে।

এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বে প্রস্তাবটি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত পরামর্শক কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিএসসির বহরে আধুনিক জাহাজ যুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির পরিবহন সক্ষমতা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের সমাপ্ত বছরের কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১৬.৩৭ টাকা যা ২০২৩ সালে আয় হয়েছিল ১৬.১৫ টাকা, ২০২২ সালে ছিল ১৪.৮০ টাকা, ২০২১ সালে ছিল ৪.৭২ টাকা ও ২০২০ সালে ছিল ২.৭২ টাকা।

কোম্পানির গত ৫ বছরের শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ হয়েছে ২০২৪ সালে ১০১ টাকা ৯৭ পয়সা যা ২০২৩ সালে ছিল ৮৬ টাকা ৬৭ পয়সা, ২০২২ সালে ছিল ৭২ টাকা ৫২ পয়সা, ২০২১ সালে ছিল ৬০ টাকা ২৮ পয়সা ও ২০২০ সালে ছিল ৫৬ টাকা ০৩ পয়সা।

লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষনে দেখা যায়, কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০২৪ সালে দিয়েছে ২৫ শতাংশ নগদ, ২০২৩ সালে দিয়েছে ২৫ শতাংশ নগদ, ২০২২ সালে দিয়েছে ২০ শতাংশ নগদ, ২০২১ সালে ১২ শতাংশ নগদ এবং ২০২০ সালে ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কোম্পানিটি ১০০০ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ১৯৭৭ সালে তালিকাভূক্ত হয়েছে। কোম্পানির বর্তমান পরিশোধিত মূলধনের পরিমান ১৫২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। কোম্পানির মোট শেয়ার ১৫ কোটি ২৫ লাখ ৩৫ হাজার ৪০।

ডিএসই’র তথ্য অনুযায়ি ৩১ জুলাই, ২০২৫ ইং তারিখে সরকারী পরিচালকের হাতে রয়েছে ৫২.১ শতাংশ শেয়ার, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর হাতে রয়েছে ২১.৩৪ শতাংশ শেয়ার এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীর হাতে রয়েছে ২৬.৫৩ শতাংশ শেয়ার।

তথ্য অনুসারে, গত বছর কোম্পানিটির শেয়ার দর উঠানামা হয়েছে ৫৩.১ টাকা থেকে ১২৬.৭ টাকার মধ্যে। গতকাল সমাপনি দর ছিল ১২৪.৪ টাকা এবং আজকের ওপেনিং দর ছিল ১২৪.৪ টাকা এবং সর্বশেষ লেনদেনের দর ছিল১১৯.৫ টাকা। ১৯৭৭ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে কোম্পানিটি বর্তমানে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে অবস্থান করছে।





