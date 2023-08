Chandrayaan-3 Mission: আর বাকি ৫ টি পরীক্ষা তারপরেই ভারতের গর্ব পা রাখবে চাঁদের মাটি

নয়াদিল্লি: দিন কুড়ির যাত্রার পর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চাঁদের কক্ষপথে পাড়ি দিল চন্দ্রযান ৩ । বাকি রইলো আর ৫ টি পরীক্ষা, তারপরেই চলতি মাসের ২৫ আগস্ট নাগাদ চাঁদের মাটিতে পা রাখবে চন্দ্রযান ৩ ।

সূত্রের খবর, বাকি পাঁচটি পরীক্ষার প্রথম পরীক্ষা হতে চলেছে আজ রবিবার ভারতীয় সময় ৮ টা নাগাদ। ইসরো থেকে খুব সাবধানে চন্দ্রযানের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে এক ট্রান্স লুনার ইনজেকশনের মাধ্যমে চাঁদের কাছের কক্ষপথে যানটিকে পাঠানো হবে।

Chandrayaan-3 Mission:

“MOX, ISTRAC, this is Chandrayaan-3. I am feeling lunar gravity ????”

Chandrayaan-3 has been successfully inserted into the lunar orbit.

A retro-burning at the Perilune was commanded from the Mission Operations Complex (MOX), ISTRAC, Bengaluru.

— ISRO (@isro) August 5, 2023