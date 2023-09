Chandrayaan 3 Vikram Lander: আজ কি ঘুম ভাঙবে চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রমের? বড় কিছুর অপেক্ষা শুরু ইসরোর

কলকাতা: ২৩ অগাস্ট, ২০২৩ দিনটা ভারতবাসী তথা গোটা বিশ্ব কোনওদিন ভুলতে পারবে না। কারণ, ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণ করতে পেরেছিল এই দিন। ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো ইতিহাস তৈরি করেছে। এবার ‘বোনাস’ লক্ষ্য নিয়ে নতুন স্বপ্নের খোঁজ।

ইতিমধ্যে চাঁদে সূর্যোদয় হয়েছে। সূর্যের আলোয় ফের কি ঘুম ভাঙবে চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞানের? ইসরো জানিয়েছে, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সূর্য উঠেছে। ফের ১৪ দিন ঝকঝক করবে আলো। তাতে যদি যন্ত্রপাতির ব্যাচারি চার্জ হয় তবে ফের জেগে উঠতে পারে বিক্রম ও প্রজ্ঞান। সেই পরিস্থিতিতে চন্দ্রযান-৩ মিশনের ল্যান্ডার বিক্রম এবং রোভার প্রজ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরো। যদি সেই কাজে সফল হয় ইসরো, তাহলে চন্দ্রপৃষ্ঠে আরও কয়েকদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারবে ল্যান্ডার এবং রোভার।

Sad news, this emission just shy of 2268MHz (#Chandrayaan3‘s channel) is in fact from NASA’s LRO. It’s a weak side-band.

So that means no definitive signal observations from #Chandrayaan3 thus far. pic.twitter.com/6WMJx1WuAy

— Scott Tilley ???????? (@coastal8049) September 22, 2023