CSK lost IPL 2025: ধোনির বিরুদ্ধে একটা কথাও শুনতে নারাজ ফ্লেমিং, কিন্তু এক ওভারে ৩৩ রান দেওয়া খলিল আহমেদকে কেন সমর্থন করলেন?

Last Updated: May 05, 2025 10:52 AM IST

ধোনির বিরুদ্ধে একটা কথাও শুনতে নারাজ ফ্লেমিং (Photo Courtesy: IPL/X) চেন্নাই: গত শনিবার মুখোমুখি হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) এবং চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে)। কিন্তু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (আরসিবি)-এর বিরুদ্ধে হারের পর চেন্নাই সুপার কিংস দলের হেড কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং আবার দলের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছেন। আসলে ৩৩ রান দেওয়া সত্ত্বেও ওই ম্যাচের ১৯-তম ওভারে ফাস্ট বোলার খলিল আহমেদকে বোলিং করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর ধোনির এহেন সিদ্ধান্ত নিয়ে সকলে প্রশ্ন তুললেও অধিনায়কের সিদ্ধান্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন হেড কোচ ফ্লেমিং। সেই সঙ্গে এ-ও বলেন যে, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)-এ এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরও বিকল্পের সন্ধান করবেন তিনি।

চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে)-এর অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি অনশুল কাম্বোজের দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্সের এক ওভার বাকি থাকতে খলিল আহমেদকে বল করার জন্য ডেকেছিলেন। কিন্তু রোমারিও শেফার্ডের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সামনে টিকতেই পারেননি তিনি। সম্পূর্ণ ভাবে ধরাশায়ী হন। ফলে ধোনির এই সিদ্ধান্তটাই পুরোপুরি ভুল বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। এদিকে অনশুল কাম্বোজের এক ওভার বাকি থাকা সত্ত্বেও ধোনি কেন তাঁকে দিয়ে বল করাননি, সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। শনিবার রাতে ম্যাচ-পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠকে ফ্লেমিং স্পষ্ট বলে দেন যে, “চলতি মরশুমে খলিল আহমেদ আমাদের জন্য খুবই ভাল খেলেছেন। তাই তাঁর জায়গায় অন্য কোনও বোলারের হাতে ধোনির বল তুলে দেওয়ার কোনও কারণ নেই।” ফ্লেমিং আরও বলেন যে, “কাম্বোজ নিজের জায়গায় উন্নতি করার চেষ্টা করে চলেছেন। এমনকী, ডেথ ওভারেও দারুণ বোলিং করতে সক্ষম তিনি। ফলে ভবিষ্যতের জন্য তিনি একজন দারুণ বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু খলিলের জায়গায় তাঁকে কেন বোলিং করার জন্য ডাকা উচিত ছিল, এই প্রশ্ন করার কোনও কারণ হয় না।” প্রসঙ্গত, চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে)-এর জন্য ২১৪ রানের টার্গেট বেঁধে দিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (আরসিবি)। কিন্তু পাঁচ উইকেট হারিয়ে মাত্র ২১১ রানই তুলতে সক্ষম হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে)। এই প্রসঙ্গে ফ্লেমিং বলেন যে, “যদি আমরা এক ওভারেই ভাল রান করতাম, তাহলে আমরা জিতে যেতে পারতাম, কিন্তু ওরা খুবই ভাল বোলিং করেছে। আসলে ১০ ওভারের পরে আমাদের একটা বড় ওভারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি।” Location : Kolkata,West Bengal First Published : May 05, 2025 10:52 AM IST বাংলা খবর/ খবর / খেলা/ ধোনির বিরুদ্ধে একটা কথাও শুনতে নারাজ ফ্লেমিং, কিন্তু এক ওভারে ৩৩ রান দেওয়া খলিল আহমেদকে কেন সমর্থন করলেন?

