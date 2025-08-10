Indian Railway: সোম থেকে ছুটবে এসি লোকাল ট্রেন! হয়ে গেল উদ্বোধন, কোন রুটে চলবে? ভাড়া কোথায় কত? জেনে নিন AC Local Train will run from monday here is the detail of ac local train fare | কলকাতা

Last Updated:
কলকাতা: আগামীকাল, সোমবার থেকেই ছুটবে এসি লোকাল ট্রেন। শিয়ালদা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত চলবে এই ট্রেন। সূত্রের খবর, যাত্রীদের উদ্দেশ্যে ১ টি ট্রেন ছুটবে আগামীকাল থেকে। যাত্রী চাহিদার ওপর নির্ভর করে এই আরামদায়ক এসি লোকালের সংখ্যা বাড়াবে রেল কর্তৃপক্ষ। ১১৫ টি ট্র্যাক আছে শিয়ালদা ডিভিশনে লোকাল ট্রেনের জন্য। প্রতিদিন যায় ৯৫০ টি লোকাল ট্রেন। হিসেব মতো ১৬ টি এসি লোকাল চালানোর কথা ভাবছে রেল কর্তৃপক্ষ।
জানা গিয়েছে, এই ট্রেনের বডি হবে স্টেনলেস স্টিলের। সঙ্গে থাকবে স্লাইডিং ডোর৷ বিরাট কাচের জানলা৷ একেবারে মেট্রো লাইক ফিল! কবে থেকে শুরু হচ্ছে, কোন কোন লাইনে চলবে? জেনে নিন সম্পূর্ণ ডিটেইলস৷ অত্যাধুনিক নতুন এসি ইএমইউ রেকে বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ট্রেনটিতে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ১২টি স্টেইনলেস স্টিলের বডি কোচ রয়েছে, যা নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করে।
ট্রেনটির অভ্যন্তরভাগ প্রশস্ত এবং এন্ড-টু-এন্ড ভেস্টিবুল সংযুক্ত। ১১২৬ জন যাত্রীর বসার ব্যবস্থা রয়েছে। পুরো রেকটি সিসিটিভি নজরদারির আওতায় রয়েছে এবং জরুরি/জরুরি পরিস্থিতিতে ড্রাইভার/গার্ডের সাথে যোগাযোগ করার জন্য যাত্রীদের টক-ব্যাক সুইচ দেওয়া হয়েছে। জিপিএস সক্ষম এলইডি ডিসপ্লে সিস্টেম যাত্রীদের রিয়েল-টাইম তথ্য এবং ঘোষণার সুবিধা দেয়। যাত্রীদের সম্পূর্ণ আরামে বসে প্যানোরামিক দৃশ্য দেখার জন্য সমস্ত কোচে ডাবল সিল করা কাচের জানালা লাগানো আছে।
এই অনবদ্য এসি পরিষেবার ভাড়া অত্যন্ত সাশ্রয়ী কারণ পুরো ট্রেনের জন্য ভাড়া ১২০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ভাড়া ৩৫ টাকা। অর্থাৎ, ভাড়া হচ্ছে সাধারণ লোকালের চেয়ে ৫ গুণ বেশি৷ ট্রেনটি সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে চলবে এবং এটি শিয়ালদহ এবং রানাঘাটের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ১ ঘন্টা ৪০ মিনিটে অতিক্রম করবে।
Indian Railway: সোম থেকে ছুটবে এসি লোকাল ট্রেন! হয়ে গেল উদ্বোধন, কোন রুটে চলবে? ভাড়া কোথায় কত? জেনে নিন