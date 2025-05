Job Scam: পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় খারিজ অয়ন শীলের জামিনের আবেদন!

Last Updated: May 15, 2025 3:52 AM IST

ইডির পক্ষ থেকে হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করে জানানো হয়েছিল, পুরসভার নিয়োগেও দুর্নীতি হয়েছে, অয়ন শীল এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত৷

জামিন পেলেন না অয়ন শীল৷ পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীলের জামিনের আবেদন খারিজ৷ ইডির মামলায় জামিনের আবেদন খারিজ জেল হেফাজতে বন্দি অয়ন শীলের৷